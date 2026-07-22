وزارة الدفاع اليمنية تدشّن حسابها الرسمي على منصة إكس.. نافذة جديدة لمتابعة الأخبار والبيانات

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أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن إطلاق حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام، وتوفير مصدر رسمي وموثوق لنشر الأخبار والبيانات العسكرية.
ودعت الوزارة جميع المهتمين إلى متابعة حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، للاطلاع على آخر المستجدات، والبيانات الرسمية، والأخبار المتعلقة بأنشطة وزارة الدفاع والقوات المسلحة. المعرّف الرسمي للحساب: @YemenMOD.