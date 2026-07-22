تأييد واسع لقرارات مجلس الدفاع الوطني.. دعم كامل لمواجهة الحوثيين والتدخلات الإيرانية

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 289

أعلنت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية، الأربعاء، تأييدها الكامل لقرارات مجلس الدفاع الوطني التي صدرت خلال اجتماعه الطارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدة دعمها للإجراءات الرامية إلى حماية سيادة اليمن وتعزيز مؤسسات الدولة والتصدي للتهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر من مدينة المكلا، أن خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الموجه إلى الشعب اليمني يعكس التزام الدولة باستعادة مؤسساتها، وحماية النظام الجمهوري، وإنهاء الانقلاب، مشددة على مساندتها لجميع التدابير التي أقرها مجلس الدفاع الوطني لرفع جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

وجدد البيان تضامن اللجنة الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مشيدًا بمواقفها الداعمة للشرعية اليمنية ومساندتها المستمرة للشعب اليمني، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما أعلنت اللجنة تأييدها لما ورد في بيان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة اليمنية والتحالف لمواجهة التهديدات الحوثية والتدخلات الإيرانية، التي قالت إنها تشكل خطرًا مباشرًا على أمن اليمن والمنطقة وحرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي.

وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي تواصل، بحسب وصفه، رفض جهود السلام والمبادرات الإقليمية والدولية، معتمدة نهج التصعيد والعنف، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة الإنسانية والسياسية، ويزيد من معاناة اليمنيين ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الشقيقة والصديقة إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه ما وصفته بالممارسات الحوثية والتدخلات الإيرانية، والعمل على ردعها بما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية ويؤمن الملاحة الدولية ويمهد لتحقيق سلام عادل وشامل.

واختتمت اللجنة بيانها بدعوة مختلف القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول مؤسسات الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يسهم في استعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ دور اليمن على المستويين الإقليمي والدولي.