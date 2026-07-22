بيانات رسمية: موجات الحر تتسبب في وفاة قرابة ستة ألف شخص بفرنسا خلال أسبوعين

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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سجلت فرنسا 5764 حالة وفاة إضافية فوق المعدلات الطبيعية خلال الفترة الممتدة بين 17 يونيو/حزيران و2 يوليو/تموز، تزامناً مع موجات الحر التي ضربت البلاد، وفقاً لبيانات السلطات الصحية نقلتها قناة “بي.إف.إم” التلفزيونية.

وأوضحت القناة أن عدد الوفيات يمثل ارتفاعاً بنسبة 36% في معدل الوفيات خلال تلك الفترة، مقارنة بالمعدلات المعتادة.

وكانت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست قد أعلنت في وقت سابق تقديراً أولياً بلغ نحو 2025 وفاة إضافية خلال أواخر يونيو/حزيران، قبل أن تُظهر البيانات المحدثة حصيلة أعلى بكثير.