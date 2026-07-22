بيانات رسمية: موجات الحر تتسبب في وفاة قرابة ستة ألف شخص بفرنسا خلال أسبوعين الرئيس التركي يتابع بنفسه المفاوضات … صلاح في الطريق إلى إسطنبول إسبانيا تحتفل بالمونديال.. وسخرية مبطنة من رونالدو باكستان تهدد باستخدام القوة إذا استهدف الحوثيون مصالحها البحرية وزير الداخلية: كل القطاعات والوحدات الأمنية في أعلى مستويات الجاهزية للتصدي للحوثيين والتنظيمات الإرهابية وحماية الوطن والمواطنين المقاومة الشعبية تدعو لمسيرة جماهيرية كبرى بتعز تأكيدًا للاصطفاف خلف القيادة الشرعية ورفضًا للمشروع الحوثي الإيراني الإدارة الأمريكية: لن نسمح بتهديد الملاحة الدولية ونحمل إيران مسؤولية تصعيد الحوثيين تقرير دولي: قمع ممنهج للفكر والمعتقد في اليمن.. والحوثيون يتحملون النصيب الأكبر من الانتهاكات بحق الدعاة والأقليات الدينية منذ 2014 رئيس إصلاح مأرب: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وخارطة الطريق الأممية منحتا طهران والحوثيين مكاسب انتهت إلى حرب صفرية مؤتمر مأرب الجامع يعلن وقوفه خلف القيادة السياسية ويدين بشدة تهديدات الحوثيين تجاه السعودية
تطورت الأحداث بشكل سريع داخل نادي بشكتاش التركي، في ظل التقارير التي تفيد بأن التعاقد مع المصري محمد صلاح، لم يعد مجرد طموح رياضي، بل أن شخصيات بارزة في الدولة التركية تتابع الأمر عن كثب.
وذكرت صحيفة سوزجو التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متداخل بشكل شخصي في تفاصيل الصفقة، وأنه سأل رئيس بشكتاش سردال أدالي، بشأن معلومات وافية عن سير المفاوضات مع النجم المصري، ويتابع إردوغان بشكل شخصي، عملية انتقال صلاح المقترحة إلى بشكتاش.
ويعتقد مسؤولو النادي أن الدعم الحكومي غير المباشر، قد يمهد الطريق لتجاوز العقبات المالية الضخمة التي تتطلبها صفقة بهذا الحجم، ولا يكتفي بشكتاش بالسعي وراء الألقاب المحلية فحسب، بل يطمح أيضا إلى الهيمنة القارية.
وقالت الصحيفة نفسها إن الصحافي والمذيع التركي إردوغان أقطاش، قد أكد بشكل علني، أن المهاجم المصري صلاح سيصل أسطنبول اليوم الأربعاء، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عقده مع بشكتاش، وحال تم ذلك، فإن الصفقة ستكون أكبر عملية انتقال في تاريخ الدوري التركي، فيما يخص القيمة السوقية والجماهيرية.