إسبانيا تحتفل بالمونديال.. وسخرية مبطنة من رونالدو

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت احتفالات المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 في مدريد، سخرية طريفة استهدفت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال تقديم اللاعب يريمي بينو للجماهير.

خلال الحفل الجماهيري الضخم الذي أقيم في العاصمة الإسبانية، كشف مقدم الحفل أن اللاعب يريمي بينو كان يُلقب في طفولته بـ"كريستيانو رونالدو". ولم يكتفِ بذلك، بل أضاف مازحًا: "لكنه على الأقل لديه كأس عالم"، في إشارة واضحة إلى أن بينو أصبح بطلًا للعالم مع إسبانيا، بينما لم يحقق رونالدو هذا الإنجاز في مسيرته الممتدة.

جاء هذا التعليق في لحظة حماسية تفاعل معها الجمهور الحاضر بقوة، بينما كان بينو يصعد إلى المنصة للاحتفال مع زملائه باللقب العالمي الثاني في تاريخ إسبانيا. على الرغم من أن بينو لم يكن له دور كبير في البطولة، حيث شارك لدقائق معدودة، إلا أنه انضم إلى قائمة أبطال العالم.

في المقابل، توقفت مسيرة كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال عند دور الـ16 في مونديال 2026، بعد الخسارة أمام إسبانيا. وسجل رونالدو ثلاثة أهداف في البطولة، التي قد تكون الأخيرة له في كأس العالم.

يُذكر أن هذا اللقب هو الثاني لإسبانيا في تاريخها بكأس العالم، بعد الفوز الأول عام 2010، وشهدت مدريد احتفالات صاخبة بمشاركة الآلاف من المشجعين الذين احتفوا بإنجاز "لا روخا".