باكستان تهدد باستخدام القوة إذا استهدف الحوثيون مصالحها البحرية

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أدانت باكستان، بشدة التهديدات المتواصلة التي تطلقها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر والمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها، بموجب القانون الدولي، في استخدام القوة اللازمة لحماية مصالحها البحرية من أي أعمال عدائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، إن أي استهداف للسفن التي ترفع العلم الباكستاني أو للمصالح البحرية الباكستانية سيُعد تهديداً خطيراً للأمن القومي والمصالح السيادية لبلاده.

وأضاف أن باكستان، واستناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الاستخدام المشروع للقوة، في إطار حقها في الدفاع عن النفس، لحماية أصولها البحرية ومصالحها الوطنية.

وجدد المتحدث إدانة إسلام آباد للتهديدات التي يوجهها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية وحركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، معتبراً أنها تقوض الأمن الإقليمي وحرية الملاحة والنظام البحري القائم على القواعد، كما تهدد انسياب التجارة العالمية.

وأوضح أن التهديدات التي تستهدف السفن التجارية أو السفن التي تمارس تجارة مشروعة مع المملكة العربية السعودية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، مؤكداً قلق بلاده من التقارير التي تتحدث عن استهداف تلك السفن.

وأكد أندرابي رفض باكستان لأي محاولات لجر المملكة العربية السعودية إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مجدداً دعم بلاده لأمن المملكة وسيادتها ووحدة أراضيها.

وشدد على التزام باكستان بالحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد، داعياً جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية.