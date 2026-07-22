وزير الداخلية: كل القطاعات والوحدات الأمنية في أعلى مستويات الجاهزية للتصدي للحوثيين والتنظيمات الإرهابية وحماية الوطن والمواطنين

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 232

أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن الوزارة بمختلف قطاعاتها ووحداتها في أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والعملياتية لتنفيذ مهامها الوطنية، وترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين والممتلكات، والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن وطمأنينة المجتمع من قبل كل التنظيمات الارهابية وعلى راسهم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال الوزير حيدان في تصريح لوكالة (سبأ) "أن المؤسسة الأمنية ماضية بعزيمة وإصرار في تنفيذ واجباتها الدستورية والقانونية، وتعزيز حضورها في المحافظات والمناطق المحررة، والعمل وفق خطط أمنية مدروسة تواكب التحديات الراهنة".. مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيدٍ من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.

وثمن وزير الداخلية دعوة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودعم جهودها في حماية الوطن والدفاع عن سيادته واستكمال معركة التحرير.

وجدد التأكيد على أن رجال الأمن يواصلون أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، ولن يتهاونوا في التصدي للخلايا الإرهابية التابعة لمليشيا الحوثي والعناصر الخارجة عن النظام والقانون..مشدداً على أن الأجهزة الأمنية ستظل الدرع الحصين لحماية المجتمع ومواجهة المخططات التخريبية، وأن الأمن مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

وأضاف اللواء حيدان "أن الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية لن تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي تتم فيه ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وأكد وزير الداخلية أن الدولة وأجهزتها الأمنية ستواصل جهودها لاستعادة الأمن الكامل، وبناء مؤسسة أمنية وطنية قوية قادرة على حماية الوطن والمواطن، وردع كل من يهدد أمن اليمن واستقراره وسيادته.