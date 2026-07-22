المقاومة الشعبية تدعو لمسيرة جماهيرية كبرى بتعز تأكيدًا للاصطفاف خلف القيادة الشرعية ورفضًا للمشروع الحوثي الإيراني

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية جميع أبناء محافظة تعز الأحرار ومختلف مكوناتها الوطنية إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في المسيرة الجماهيرية الكبرى المقرر انطلاقها صباح يوم الخميس 23 يوليو، تجديداً للعهد ومواصلةً للمشوار الوطني في وجه المشروع الانقلابي.

وأكد المجلس أن هذه التظاهرة الجماهيرية تأتي لتأكيد الاصطفاف الوطني الجامع خلف مجلس القيادة الرئاسي، وإسناداً لقراراته السيادية والشجاعة في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، وتمسكاً بالثوابت الوطنية ومكتسبات النظام الجمهوري، مع الانحياز الكامل لرفض الهيمنة والوصاية الإيرانية.

كما تثمن المسيرة المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية، وتضحياتها المستمرة في دعم اليمن وأمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته.

وحث البيان كافة المواطنين والقوى الوطنية والفعاليات المجتمعية على الاحتشاد، موجهاً تفاصيل الانطلاق على النحو التالي ، الزمان: يوم الخميس ، الساعة التاسعة (9:00) صباحا ، وخط السير: الانطلاق من جولة العواضي بشارع جمال وصولاً إلى مبنى ديوان المحافظة.

وشدد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في ختام دعوته على أن الحضور الميداني الفاعل هو تعبير حقيقي عن تماسك الصف الوطني، ورسالة جليّة تعزز صمود الدولة وتنتصر لقيم الجمهورية والحرية.