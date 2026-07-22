الإدارة الأمريكية: لن نسمح بتهديد الملاحة الدولية ونحمل إيران مسؤولية تصعيد الحوثيين

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن تهديد جماعة الحوثي بفرض حصار بحري وإغلاق الممرات المائية، بما في ذلك باب المندب، يمثل مصدر قلق، مؤكدة استمرار جهودها لحماية حرية الملاحة ومنع أي تهديد لحركة التجارة الدولية، وذلك بالتزامن مع تأكيد انفتاحها على المسار الدبلوماسي مع إيران رغم تشككها في جدوى المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري "يمثل مشكلة"، متهماً إيران بالوقوف وراء الاضطرابات التي تهدد الملاحة في المنطقة، ومؤكداً أن واشنطن لن تسمح بسيطرة أي دولة على المعابر البحرية أو تعطيل حركة السفن في الممرات المائية الدولية.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تهدد الملاحة البحرية، مشيراً إلى تعرض سفن لهجمات في مضيق هرمز، وأن واشنطن تتحرك للدفاع عن حرية الملاحة وتقييد قدرة إيران على استهداف السفن وتهديد الحركة التجارية.

ودعا وزير الخارجية الأميركي طهران إلى الالتزام بضمان حرية الملاحة وفتح مضيق هرمز، مؤكداً أن المجتمع الدولي يتضرر من أي استهداف للممرات البحرية الحيوية.

وفي الشأن الإيراني، قال روبيو إن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة سعياً للتفاوض بشأن التصعيد الحالي، مؤكداً أن واشنطن ما زالت منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.

لكنه أشار إلى أن الإدارة الأميركية تشكك في جدوى أي مفاوضات جديدة بسبب ما وصفه بانعدام الثقة مع طهران، قائلاً إن إيران خرقت مذكرة التفاهم بعد أقل من أسبوعين من توقيعها، وهو ما يقوض فرص بناء الثقة اللازمة لإنجاح أي مسار تفاوضي.

واعتبر روبيو أن إيران تواجه "مأزقاً كبيراً" في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكداً أن هذه الظروف تزيد من تعقيد موقفها الإقليمي والدولي.

وفي ملف آخر، وصف روبيو حزب الله بأنه يشكل تهديداً للحكومة السورية، معتبراً أنه "عدو" لها، ومتهماً الحزب بمحاولة تقويضها.