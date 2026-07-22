مؤتمر مأرب الجامع يعلن وقوفه خلف القيادة السياسية ويدين بشدة تهديدات الحوثيين تجاه السعودية

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال مؤتمر مأرب الجامع أنه يتابع بإهتمام بالغ المستجدات الوطنية وما أعلن عنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الدفاع الوطني من مواقف وإجراءات تهدف إلى حماية الجمهورية وصون أمن الوطن واستقراره والتصدي للمشاريع التي تستهدف الدولة اليمنية وأمن المنطقة.

وأعلن في بيان، تأييده الكامل لهذه المواقف والقرارات.. مؤكدا وقوفه صفا واحدا خلف القيادة السياسية الشرعية ومساندته المطلقة للمؤسسات العسكرية والأمنية الباسلة في أداء واجبها الوطني والدستوري حتى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.

وأكد المؤتمر أن أمن اليمن وأمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ وأن العلاقات الأخوية والمصير المشترك تفرض على الجميع الوقوف في وجه كل ما يستهدف أمن المنطقة واستقرارها.

وأدان مؤتمر مأرب الجامع بأشد العبارات التهديدات التي أطلقها المتحدث باسم مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مصالح المملكة العربية السعودية ويعدها تصعيدا خطيرا يعكس استمرار ارتهان المليشيا للمشروع الإيراني وتنفيذها لأجندات خارجية لا تمت بصلة لمصالح الشعب اليمني بل تزج باليمن في صراعات إقليمية وتجعله منصة لتهديد أمن الأشقاء والممرات الدولية.

وأكد أن اليمن لن يقبل أن يظل مصدر خطر لتهديد جيرانه وأن الشعب اليمني يرفض استخدام أراضيه ومنشآته وإمكاناته لتنفيذ المخططات الإيرانية أو المساس بأمن المملكة العربية السعودية أو أي دولة شقيقة أو صديقة.

وفي هذا السياق دعا مؤتمر مأرب الجامع جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات والالتفاف حول القيادة الشرعية ودعم القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية بما يحقق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ويحفظ لليمن سيادته وهويته العربية ويعيد له دوره الطبيعي كعامل أمن واستقرار في محيطه الإقليمي.