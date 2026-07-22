أكثر مباراة مشاهدة في كأس العالم 2026

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت شبكة beIN SPORTS أن مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026 كانت الأكثر مشاهدة بين المباريات التي شاركت فيها منتخبات عربية خلال البطولة.

وشهدت النسخة الموسعة من كأس العالم مشاركة قياسية لـ8 منتخبات عربية، حققت مجتمعة 2.1 مليار مشاهدة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات beIN SPORTS.

وجذبت مباراة مصر أمام الأرجنتين 192.6 مليون مشاهد، لتتصدر قائمة المباريات العربية الأكثر مشاهدة في البطولة.

كما حضرت مصر بقوة في القائمة، إذ جاءت جميع مبارياتها الخمس ضمن أكثر 10 مباريات مشاهدة للمنتخبات العربية، بعد وصول المنتخب إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت مباراة أستراليا ومصر في المركز الثاني بـ157.1 مليون مشاهد، تلتها مواجهة فرنسا والمغرب بـ151.6 مليون، ثم كندا والمغرب بـ149 مليون.

وتعكس الأرقام الحضور الجماهيري الكبير للمنتخبات العربية في نسخة 2026، خاصة مع مشاركة قياسية واهتمام واسع من الجمهور في المنطقة.