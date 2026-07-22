تقرير دولي: قمع ممنهج للفكر والمعتقد في اليمن.. والحوثيون يتحملون النصيب الأكبر من الانتهاكات بحق الدعاة والأقليات الدينية منذ 2014 رئيس إصلاح مأرب: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وخارطة الطريق الأممية منحتا طهران والحوثيين مكاسب انتهت إلى حرب صفرية مؤتمر مأرب الجامع يعلن وقوفه خلف القيادة السياسية ويدين بشدة تهديدات الحوثيين تجاه السعودية أكثر مباراة مشاهدة في كأس العالم 2026 الحكومة تعلن اكتمال جاهزيتها لاستئناف تصدير النفط بعد توقف منذ 2022.. ومليون و700 ألف برميل جاهزة للتصدير أول تصريح لميسي بعد خسارة نهائي كأس العالم ماذا قالت باكستان عن تهديدات الحوثيين للسعودية والسفن التجارية بالبحر الأحمر؟ اتفاق نووي بين أمريكا والسعودية مخطط إيراني ''مكشوف'' لإغلاق مضيق باب المندب تطور جديد في قرار استئناف تصدير النفط باليمن
أدانت باكستان، بأشد العبارات، التهديدات التي تطلقها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صادر عنها، اليوم، "أن هذه الممارسات تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتقوّض حرية الملاحة، وتعرّض حركة التجارة العالمية للخطر".
واضافت "إن التهديدات التي تستهدف السفن التجارية أو حركة التجارة مع المملكة "غير مقبولة"، وتمثّل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي والنظام البحري".
وأعربت الخارجية الباكستانية عن قلقها البالغ بشأن التقارير التي تتحدث عن تهديدات تطال سفنًا تمارس أنشطة تجارية مشروعة مع المملكة..داعية إلى احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية.