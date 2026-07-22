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ماذا قالت باكستان عن تهديدات الحوثيين للسعودية والسفن التجارية بالبحر الأحمر؟

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أدانت باكستان، بأشد العبارات، التهديدات التي تطلقها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صادر عنها، اليوم، "أن هذه الممارسات تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتقوّض حرية الملاحة، وتعرّض حركة التجارة العالمية للخطر".

 واضافت "إن التهديدات التي تستهدف السفن التجارية أو حركة التجارة مع المملكة "غير مقبولة"، وتمثّل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي والنظام البحري".

 وأعربت الخارجية الباكستانية عن قلقها البالغ بشأن التقارير التي تتحدث عن تهديدات تطال سفنًا تمارس أنشطة تجارية مشروعة مع المملكة..داعية إلى احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية.

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