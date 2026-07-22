اتفاق نووي بين أمريكا والسعودية

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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وافق على اتفاق تعاون نووي مدني شامل مع السعودية يمتد 30 عاماً، ومن المقرر توقيعه الأربعاء، في خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة.
وبحسب الصحيفة، يمنح الاتفاق شركات أمريكية دوراً رئيسياً في تطوير البرنامج النووي المدني السعودي، مع استبعاد المنافسين الأجانب، ويتضمن بناء مفاعلات نووية بتقنية شركة "وستنغهاوس"، بينها مفاعل "إيه بي 1000" بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 1100 ميغاواط.
كما ينص الاتفاق على إجراء دراسة مشتركة بين واشنطن والرياض لمدة عامين لتقييم جدوى تخصيب اليورانيوم داخل المملكة. وإذا خلصت الدراسة إلى الحاجة لذلك، فسيجري إنشاء منشأة للتخصيب تحت إشراف أمريكي مشدد لضمان عدم استخدام التكنولوجيا في أغراض عسكرية.
ووفقاً للتقرير، تلتزم السعودية بعدم اللجوء إلى أي شريك آخر في المجال النووي لمدة 10 سنوات إذا اعترضت الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بعد أن منح ترمب موافقته النهائية أواخر الأسبوع الماضي.