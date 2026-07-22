هل يمكن إخراج حصى المرارة بدون جراحة

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يمكن في كثير من الأحيان السيطرة على حصى المرارة دون جراحة من خلال تغيير نمط الحياة وتناول الأدوية، لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، كيفية الوقاية من تكوين حصى المرارة، وما هي أفضل طريقة لإذابتها طبيعياً؟ بحسب "verywellhealth".

متى يحتاج مريض حصوات الكلى إلى إجراء جراحة؟

هل يمكن إخراج حصى المرارة؟قد تخرج حصى المرارة أحيانًا بشكل طبيعي، إذ قد تنتقل من المرارة إلى القناة الصفراوية، لتصبح حصى القناة الصفراوية، ثم تمر إلى الأمعاء لتخرج من الجسم مع البراز، وغالبًا ما لا يلاحظ ذلك .

ومع ذلك، غالباً ما تعلق حصوات المرارة في القناة الصفراوية، مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل الالتهاب في ما يلي:- التهاب المرارة الحاد- البنكرياس- القنوات الصفراوية في الكبدحتى لو مررت حصوة واحدة، فقد تبقى حصوات أخرى في المرارة، قد تسمع عن علاجات منزلية أو حميات غذائية تدعي تنظيف المرارة أو التخلص من حصى المرارة ، مثل زيت الزيتون، وعصير الليمون، والأعشاب، وملح إبسوم، أو اتباع نظام غذائي قليل الدسم، فلا يوجد دليل علمي يدعم هذه الطرق، وقد تكون ضارة .

وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مثبتة علمياً لإخراج حصى المرارة قسراً، إلا أن هناك طرقاً للمساعدة في منع تكون المزيد منها، استشر طبيبك دائماً بشأن تنظيف المرارة وغسلها.

كيف تذوب حصى المرارة؟

على الرغم من أن حصى المرارة قد تخرج من تلقاء نفسها أحياناً، إلا أنها لا تذوب من تلقاء نفسها، وقد يقلل تغيير النظام الغذائي من خطر الإصابة بحصى المرارة مرة أخرى، ولكن لا يوجد نظام غذائي قادر على إذابة الحصى الموجودة.

ويوجد نوعان رئيسيان من حصى المرارة:- حصوات الكوليسترول، تتكون من الكوليسترول المتصلب- حصوات الصبغة، التي تتكون من البيليروبين وهي المادة التي تتكون عند تحلل خلايا الدمويعد العلاج الفموي لإذابة حصى الكوليسترول أحد الخيارات الطبية المتاحة، ويتضمن هذا العلاج تناول أدوية تحتوي على أحماض صفراوية قادرة على تفتيت الحصى الصغيرة.

كيفية منع تراكم المزيدلا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من حصى المرارة، ولكن يمكنك تقليل احتمالية الإصابة بالمزيد منها عن طريق:- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، إلى جانب الدهون الصحية- تناول كميات أقل من الكربوهيدرات المكررة والسكريات- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام- إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة- الحفاظ على وزن صحي