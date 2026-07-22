لوقف الإسهال سريعًا.. خطوات فعالة وأطعمة تساعدك على التعافي وتجنب الجفاف

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يعاني كثيرون من الإسهال نتيجة تناول أطعمة ملوثة أو بسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وهو من أكثر المشكلات الصحية إزعاجًا، خاصة إذا استمر لساعات أو أيام. وللتخفيف من الأعراض وتسريع التعافي، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي مناسب مع الحفاظ على ترطيب الجسم.

أطعمة تساعد على تهدئة الإسهال يُفضل أثناء الإصابة بالإسهال تناول أطعمة خفيفة وسهلة الهضم، لأنها تقلل من تهيج الأمعاء وتساعد على استعادة توازن الجهاز الهضمي، ومن أبرزها: الموز. الأرز الأبيض.

الخبز المحمص.

صدور الدجاج المسلوقة أو المشوية دون جلد.

البطاطا المشوية.

شوربة الدجاج. حبوب الإفطار قليلة الألياف.

أطعمة ومشروبات يجب الابتعاد عنها هناك أطعمة قد تزيد من حدة الإسهال وتطيل فترة التعافي، لذلك يُنصح بتجنبها مؤقتًا، وتشمل:

الأطعمة المقلية والدهنية.

الأغذية الغنية بالألياف.

الخضراوات الصليبية.

الفاصوليا والبقوليات.

الذرة والفلفل الحلو.

التوت والبرقوق.

الحليب والجبن والآيس كريم لدى بعض الأشخاص. القهوة والمشروبات المحتوية على الكافيين.

المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات السكرية.

احذر الجفاف.. فهو الخطر الأكبر يُعد فقدان السوائل من أبرز مضاعفات الإسهال، لذا يجب تعويض الجسم باستمرار من خلال شرب كميات كافية من الماء، ومحاليل معالجة الجفاف عند الحاجة، إلى جانب المشروبات الدافئة مثل شاي البابونج أو الشاي الأخضر والأعشاب، للمساعدة في الحفاظ على توازن السوائل وتقليل خطر الجفاف.

وفي حال استمر الإسهال لأكثر من يومين أو ثلاثة، أو صاحبه ارتفاع في الحرارة، أو دم في البراز، أو علامات جفاف شديدة، فمن الضروري مراجعة الطبيب للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.