لوقف الإسهال سريعًا.. خطوات فعالة وأطعمة تساعدك على التعافي وتجنب الجفاف الذهب يربح من أزمات العالم.. قفزة إلى أعلى مستوى في أسبوعين وترقب حاسم للفيدرالي الأميركي نيران تشتعل حول هرمز... غارات أميركية متواصلة وتهديدات ترمب تفتح باب التصعيد اتفاق تاريخي يلوح في الأفق.. ترمب يمنح السعودية الضوء الأخضر لتخصيب اليورانيوم ضمن برنامج نووي مدني شيخ قبلي من مأرب يدعو العليمي إلى رفع الجاهزية والضرب بيد من حديد لحماية السيادة ومواجهة النفوذ الإيراني في اليمن 38 ورقة بحثية تناقش أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مؤتمر دولي بعدن قائد الفرقة الثالثة بقوات درع الوطن يدعو إلى رفع الجاهزية لمواجهة الحوثيين واستعادة الدولة شرطة مأرب تؤكد رفع الجاهزية الأمنية للتصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة استقرار المحافظة الحوثيون يحذرون شركات الشحن من تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية 1168 طالبًا يتنافسون على 200 مقعد في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة إقليم سبأ
يعاني كثيرون من الإسهال نتيجة تناول أطعمة ملوثة أو بسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وهو من أكثر المشكلات الصحية إزعاجًا، خاصة إذا استمر لساعات أو أيام. وللتخفيف من الأعراض وتسريع التعافي، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي مناسب مع الحفاظ على ترطيب الجسم.
أطعمة تساعد على تهدئة الإسهال يُفضل أثناء الإصابة بالإسهال تناول أطعمة خفيفة وسهلة الهضم، لأنها تقلل من تهيج الأمعاء وتساعد على استعادة توازن الجهاز الهضمي، ومن أبرزها: الموز. الأرز الأبيض.
الخبز المحمص.
صدور الدجاج المسلوقة أو المشوية دون جلد.
البطاطا المشوية.
شوربة الدجاج. حبوب الإفطار قليلة الألياف.
أطعمة ومشروبات يجب الابتعاد عنها هناك أطعمة قد تزيد من حدة الإسهال وتطيل فترة التعافي، لذلك يُنصح بتجنبها مؤقتًا، وتشمل:
الأطعمة المقلية والدهنية.
الأغذية الغنية بالألياف.
الخضراوات الصليبية.
الفاصوليا والبقوليات.
الذرة والفلفل الحلو.
التوت والبرقوق.
الحليب والجبن والآيس كريم لدى بعض الأشخاص. القهوة والمشروبات المحتوية على الكافيين.
المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات السكرية.
احذر الجفاف.. فهو الخطر الأكبر يُعد فقدان السوائل من أبرز مضاعفات الإسهال، لذا يجب تعويض الجسم باستمرار من خلال شرب كميات كافية من الماء، ومحاليل معالجة الجفاف عند الحاجة، إلى جانب المشروبات الدافئة مثل شاي البابونج أو الشاي الأخضر والأعشاب، للمساعدة في الحفاظ على توازن السوائل وتقليل خطر الجفاف.
وفي حال استمر الإسهال لأكثر من يومين أو ثلاثة، أو صاحبه ارتفاع في الحرارة، أو دم في البراز، أو علامات جفاف شديدة، فمن الضروري مراجعة الطبيب للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.