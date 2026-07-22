الذهب يربح من أزمات العالم.. قفزة إلى أعلى مستوى في أسبوعين وترقب حاسم للفيدرالي الأميركي

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، مستفيدة من تنامي الطلب على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل وما قد يصدر عنه من مؤشرات بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليصل إلى 4139.64 دولاراً للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ السابع من يوليو، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.7% إلى 4144.20 دولاراً للأونصة.

وجاء هذا الارتفاع بعد موجة خسائر شهدها المعدن النفيس الأسبوع الماضي، إثر تزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط، وهو ما عزز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ويرى محللون أن الذهب استعاد جاذبيته مع عودة المستثمرين لاقتناص فرص الشراء بعد التراجعات الأخيرة، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، في وقت ساهمت فيه التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد في الشرق الأوسط في دعم معنويات الأسواق.

وفي المقابل، لا تزال الأسواق تتابع بقلق تطورات المنطقة، خصوصاً بعد تغيير عدد من ناقلات النفط السعودية مسارها في البحر الأحمر عقب تهديدات باستهداف السفن، الأمر الذي زاد المخاوف بشأن سلامة إمدادات الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية.

كما تتجه الأنظار إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث يترقب المستثمرون أي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، إذ إن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يحد من مكاسب الذهب، بينما قد تمنح أي مؤشرات على تخفيف التشديد النقدي دفعة جديدة لأسعاره.

ولم تقتصر المكاسب على الذهب، إذ ارتفعت أيضاً أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم، في مؤشر على تنامي الإقبال على المعادن النفيسة مع استمرار التوترات العالمية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق المالية.