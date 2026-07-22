نيران تشتعل حول هرمز... غارات أميركية متواصلة وتهديدات ترمب تفتح باب التصعيد

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تواصلت العمليات العسكرية الأميركية ضد مواقع إيرانية لليلة العاشرة على التوالي، مع تركيز الضربات على مواقع استراتيجية في محيط مضيق هرمز، في وقت تتزايد فيه مؤشرات تعثر المساعي الدبلوماسية واستمرار التصعيد بين واشنطن وطهران.
وشنت القوات الأميركية سلسلة غارات استمرت نحو خمس ساعات، استهدفت مراكز قيادة ومنشآت بحرية ومنصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي وقاعدة للصواريخ الباليستية تقع أسفل جبال شيراز جنوب إيران، في إطار حملة عسكرية متواصلة لإضعاف القدرات الإيرانية في المنطقة.
في المقابل، أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت مواقع في الكويت والبحرين والأردن، بينما كشف البنتاغون أن نحو مائة جندي أميركي أصيبوا منذ تجدد المواجهات.
وشهد مضيق هرمز تطورات مقلقة بعد تعرض ناقلة تجارية لهجوم قبالة السواحل العُمانية، ما اضطر طاقمها إلى إخلائها، بالتزامن مع تراجع حركة الملاحة البحرية إلى مستويات متدنية نتيجة تصاعد المخاطر الأمنية.
سياسياً، رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقف التهديدات، معلناً أن موقع "جبل الفأس" المحصن قرب نطنز قد يكون الهدف التالي للضربات الأميركية "قريباً جداً"، مؤكداً أن العمليات العسكرية لم تصل إلى نهايتها بعد.
وجاء ذلك عقب تقارير تحدثت عن نقل إيران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق داخل الموقع. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني، إلى التهدئة وضبط النفس، مؤكداً استمرار جهود الوساطة.
وفي المقابل، أفادت تقارير بأن ترمب رفض مقترح هدنة لمدة عشرة أيام، متمسكاً بضرورة التوصل إلى اتفاق أوسع يضمن حرية الملاحة في المنطقة قبل أي وقف لإطلاق النار.