اتفاق تاريخي يلوح في الأفق.. ترمب يمنح السعودية الضوء الأخضر لتخصيب اليورانيوم ضمن برنامج نووي مدني

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت تقارير إعلامية عن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على اتفاق نووي مع المملكة العربية السعودية، يفتح الباب أمام الرياض لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز التحولات في مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وبحسب مصادر نقلت عنها وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الإعلان الرسمي عن الاتفاق يُنتظر خلال الساعات المقبلة، بينما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من البيت الأبيض بشأن تفاصيله.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، يمتد الاتفاق لمدة 30 عاماً، ويشمل مشاركة شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي المدني السعودي، إضافة إلى إمكانية إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة بعد استكمال الدراسات الفنية المشتركة بين الجانبين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من كشف عن تفاصيل الاتفاق، مشيرة إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، سواء في عهد دونالد ترمب أو جو بايدن، سعت إلى إبرام تفاهم يسمح بنقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية للاستخدامات السلمية.

ويأتي هذا التطور في ظل متغيرات إقليمية متسارعة، أبرزها توقيع السعودية وباكستان اتفاقية دفاع مشترك، أعقبها حديث وزير الدفاع الباكستاني عن استعداد بلاده لدعم المملكة بقدرات برنامجها النووي عند الضرورة، وهي تصريحات فسّرها مراقبون على أنها رسالة ردع في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، خاصة مع امتلاك إسرائيل ترسانة نووية غير معلنة رسمياً.