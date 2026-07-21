شيخ قبلي من مأرب يدعو العليمي إلى رفع الجاهزية والضرب بيد من حديد لحماية السيادة ومواجهة النفوذ الإيراني في اليمن

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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دعا الشيخ عبدالله محمد طعيمان، أحد مشايخ قبيلة جهم بمحافظة مأرب، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى رفع مستوى الجاهزية واستثمار ما وصفها بـ"الفرصة التاريخية" لمواجهة مشروع جماعة الحوثي، محذراً من تنامي النفوذ الإيراني في اليمن.

وقال طعيمان، في برقية وجهها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأطلع عليها محرر "مأرب برس " إن المرحلة الراهنة تتطلب أن تكون الدولة "على أعلى مستويات الجهوزية"، داعياً إلى التحرك لمنع ما وصفه بتغلغل عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في اليمن، معتبراً أن تأخير المواجهة سيجعل مهمة الدولة أكثر صعوبة.

وأضاف أن خطاب الرئيس العليمي الأخير "شكل مصدر قوة وتعبئة شاملة لقوة القبيلة خلف الدولة"، مشيراً إلى أنه حظي، بحسب البرقية، بارتياح واسع بين أبناء الشعب.

وطالب طعيمان، بحسب نص البرقية، الرئيس العليمي باتخاذ إجراءات حازمة، قائلاً: "أطالبكم باسمي، وصفتي الشخصية، واسم كل مشايخ اليمن الأحرار، أن تضربوا بيد من حديد، لحماية سيادة وطننا من الانتهاك الإيراني، فحماية السيادة الوطنية لتراب وطننا فوق كل اعتبار، ومصالح هامشية."

وأكد الشيخ القبلي في ختام برقيته استمرار موقفه الداعم للدولة والشرعية، داعياً إلى تعزيز الجهود الرامية لحماية السيادة الوطنية ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد.