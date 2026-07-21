شيخ قبلي من مأرب يدعو العليمي إلى رفع الجاهزية والضرب بيد من حديد لحماية السيادة ومواجهة النفوذ الإيراني في اليمن 38 ورقة بحثية تناقش أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مؤتمر دولي بعدن قائد الفرقة الثالثة بقوات درع الوطن يدعو إلى رفع الجاهزية لمواجهة الحوثيين واستعادة الدولة شرطة مأرب تؤكد رفع الجاهزية الأمنية للتصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة استقرار المحافظة الحوثيون يحذرون شركات الشحن من تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية 1168 طالبًا يتنافسون على 200 مقعد في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة إقليم سبأ معوضة: استعادة مؤسسات الدولة خيار وطني.. ومعاناة اليمنيين في مناطق الحوثيين أولوية القيادة مأرب تشيّع أربعة من أبطال القوات المسلحة الذين ارتقوا في الجبهة الجنوبية مجلس التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي إلى موقف حازم إزاء تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن رويترز: ناقلتا نفط سعوديتان تغيّران مسارهما في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس
دعا الشيخ عبدالله محمد طعيمان، أحد مشايخ قبيلة جهم بمحافظة مأرب، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى رفع مستوى الجاهزية واستثمار ما وصفها بـ"الفرصة التاريخية" لمواجهة مشروع جماعة الحوثي، محذراً من تنامي النفوذ الإيراني في اليمن.
وقال طعيمان، في برقية وجهها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأطلع عليها محرر "مأرب برس " إن المرحلة الراهنة تتطلب أن تكون الدولة "على أعلى مستويات الجهوزية"، داعياً إلى التحرك لمنع ما وصفه بتغلغل عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في اليمن، معتبراً أن تأخير المواجهة سيجعل مهمة الدولة أكثر صعوبة.
وأضاف أن خطاب الرئيس العليمي الأخير "شكل مصدر قوة وتعبئة شاملة لقوة القبيلة خلف الدولة"، مشيراً إلى أنه حظي، بحسب البرقية، بارتياح واسع بين أبناء الشعب.
وطالب طعيمان، بحسب نص البرقية، الرئيس العليمي باتخاذ إجراءات حازمة، قائلاً: "أطالبكم باسمي، وصفتي الشخصية، واسم كل مشايخ اليمن الأحرار، أن تضربوا بيد من حديد، لحماية سيادة وطننا من الانتهاك الإيراني، فحماية السيادة الوطنية لتراب وطننا فوق كل اعتبار، ومصالح هامشية."
وأكد الشيخ القبلي في ختام برقيته استمرار موقفه الداعم للدولة والشرعية، داعياً إلى تعزيز الجهود الرامية لحماية السيادة الوطنية ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد.