 38 ورقة بحثية تناقش أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مؤتمر دولي بعدن

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تواصلت اليوم الثلاثاء 21 يوليو، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتحول الرقمي والابتكار والتنمية المستدامة (DTISD 2026) في يومه الثاني، الذي تنظمه جامعة عدن بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، حيث واصلت الجلسات العلمية أعمالها بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من داخل اليمن وخارجه، ضمن المؤتمر الذي يُعقد بصيغة هجينة تجمع بين الحضور المباشر والمشاركة الافتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي، بما يعكس المكانة العلمية المتنامية للمؤتمر وقدرته على استقطاب الخبرات الأكاديمية الدولية.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر انعقاد جلسات علمية متخصصة ناقشت (38) ورقة بحثية قدمها باحثون من جامعات ومراكز بحثية محلية وإقليمية ودولية، تناولت أحدث المستجدات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، وريادة الأعمال الرقمية، والتطبيقات التقنية الداعمة للتنمية المستدامة، وسط نقاشات علمية معمقة عكست المستوى البحثي المتميز للأوراق المشاركة، وأسهمت في تبادل الخبرات واستعراض التجارب العلمية والتطبيقية الحديثة في مختلف المجالات التقنية.

وأكدت أعمال اليوم الثاني نجاح الشراكة الاستراتيجية بين جامعة عدن والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في تنظيم حدث أكاديمي دولي يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، ويعزز من حضور المؤسستين في المشهد العلمي الإقليمي والدولي، من خلال توفير منصة بحثية متخصصة تجمع الباحثين والخبراء وصناع القرار، وتسهم في بناء شراكات أكاديمية مستدامة، وتشجيع الابتكار، وتبادل المعرفة، بما يخدم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويرتقي بمخرجاته بما يتواءم مع متطلبات التنمية المستدامة.

كما عكست الجلسات العلمية تنوعًا في المحاور البحثية وثراءً في الطروحات العلمية، من خلال استعراض حلول وتقنيات مبتكرة لمواجهة التحديات التنموية، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير مؤسسات التعليم والإدارة والخدمات، الأمر الذي عزز من قيمة النقاشات العلمية، ورسخ مكانة المؤتمر بوصفه منصة دولية لتبادل الخبرات وإنتاج المعرفة، تسهم في بناء جسور التعاون بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي.

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله غدًا بعقد جلساته العلمية الأخيرة واستكمال مناقشة بقية الأوراق البحثية، تمهيدًا لإعلان بيانه الختامي الذي ينتظر أن يشكل مرجعًا علميًا لدعم التحول الرقمي والابتكار، وتعزيز البحث العلمي، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي الدولي، بما يرسخ مكانة جامعة عدن والأكاديمية العربية كمؤسستين أكاديميتين رائدتين في إنتاج المعرفة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في اليمن والمنطقة، وينظم المؤتمر برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور/شائع محسن الزنداني، وإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور/أمين نعمان القدسي، ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ/عبدالرحمن شيخ، وبرعاية تقنية من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأمريكي (IEEE).