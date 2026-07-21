قائد الفرقة الثالثة بقوات درع الوطن يدعو إلى رفع الجاهزية لمواجهة الحوثيين واستعادة الدولة

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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أكد قائد الفرقة الثالثة بقوات درع الوطن العميد الركن عدنان رزيق القميشي أن "المرحلة تتطلب أعلى درجات الجاهزية وتوحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي ومواصلة التدريب والتأهيل بما يسهم في تنفيذ المهام بكفاءة وصولاً إلى استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار"، مشيدًا بما وصفه بمستوى الانضباط والجاهزية لدى منتسبي اللواءين الأول والثاني.

وجاءت تصريحات القميشي خلال زيارة ميدانية نفذها إلى اللواءين الأول والثاني في منطقة العبر، للاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية والانضباط، ومتابعة سير العمل العسكري والإداري، ضمن برنامج النزول الميداني لوحدات الفرقة.

واستمع قائد الفرقة، خلال الزيارة، إلى إيجاز حول مستوى تنفيذ المهام والخطط، كما اطلع على برامج التدريب والتأهيل، وتفقد عددًا من المكاتب والشعب الإدارية، مشددًا على أهمية التكامل بين الجاهزية العملياتية والانضباط الإداري، وضرورة مواصلة رفع الكفاءة والاستعداد.

وأشاد القميشي بما لمسه من انضباط وجاهزية لدى منتسبي اللواءين، مثمنًا جهود القيادات والضباط والأفراد، ومؤكدًا استمرار النزولات الميدانية لمتابعة الوحدات وتعزيز جاهزيتها القتالية.