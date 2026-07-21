38 ورقة بحثية تناقش أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مؤتمر دولي بعدن قائد الفرقة الثالثة بقوات درع الوطن يدعو إلى رفع الجاهزية لمواجهة الحوثيين واستعادة الدولة شرطة مأرب تؤكد رفع الجاهزية الأمنية للتصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة استقرار المحافظة الحوثيون يحذرون شركات الشحن من تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية 1168 طالبًا يتنافسون على 200 مقعد في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة إقليم سبأ معوضة: استعادة مؤسسات الدولة خيار وطني.. ومعاناة اليمنيين في مناطق الحوثيين أولوية القيادة مأرب تشيّع أربعة من أبطال القوات المسلحة الذين ارتقوا في الجبهة الجنوبية مجلس التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي إلى موقف حازم إزاء تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن رويترز: ناقلتا نفط سعوديتان تغيّران مسارهما في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس رئيس مجلس القيادة: لن نسمح بجرّ البلاد إلى معارك عبثية تضر بمصالح شعوب المنطقة.. واستقرار اليمن يبدأ باستعادة مؤسسات الدولة
أكد قائد الفرقة الثالثة بقوات درع الوطن العميد الركن عدنان رزيق القميشي أن "المرحلة تتطلب أعلى درجات الجاهزية وتوحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي ومواصلة التدريب والتأهيل بما يسهم في تنفيذ المهام بكفاءة وصولاً إلى استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار"، مشيدًا بما وصفه بمستوى الانضباط والجاهزية لدى منتسبي اللواءين الأول والثاني.
وجاءت تصريحات القميشي خلال زيارة ميدانية نفذها إلى اللواءين الأول والثاني في منطقة العبر، للاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية والانضباط، ومتابعة سير العمل العسكري والإداري، ضمن برنامج النزول الميداني لوحدات الفرقة.
واستمع قائد الفرقة، خلال الزيارة، إلى إيجاز حول مستوى تنفيذ المهام والخطط، كما اطلع على برامج التدريب والتأهيل، وتفقد عددًا من المكاتب والشعب الإدارية، مشددًا على أهمية التكامل بين الجاهزية العملياتية والانضباط الإداري، وضرورة مواصلة رفع الكفاءة والاستعداد.
وأشاد القميشي بما لمسه من انضباط وجاهزية لدى منتسبي اللواءين، مثمنًا جهود القيادات والضباط والأفراد، ومؤكدًا استمرار النزولات الميدانية لمتابعة الوحدات وتعزيز جاهزيتها القتالية.