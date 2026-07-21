شرطة مأرب تؤكد رفع الجاهزية الأمنية للتصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة استقرار المحافظة

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى بن علي حميد، اليوم، إن الأجهزة الأمنية في المحافظة رفعت مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية، وذلك خلال تفقده نقاط التفتيش والدوريات الأمنية المتحركة في مدينة مأرب، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان.

واطلع حميد خلال الجولة على سير عمل الدوريات وانتشارها في مختلف المواقع، ودعا إلى رفع درجة اليقظة وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين.

وأكد أن الأجهزة الأمنية في المحافظة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتصدي بحزم لأي محاولات للمليشيات الإرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن شرطة مأرب ستظل يقظة وحاضرة لحماية المحافظة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية.

وأشاد مدير شرطة مأرب بجهود رجال الأمن، معتبرًا أن ما تشهده المحافظة من أمن واستقرار يعكس يقظتهم وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني. وقال مخاطبًا منتسبي الشرطة: "إن المهمة التي تؤدونها ليست مجرد وظيفة، بل شرف عظيم ورسالة وطنية تتمثل في حماية الوطن وصون أمن المواطنين، وأنتم حماة مأرب وحراس أمنها."

كما ثمّن تضحيات رجال الأمن المرابطين في نقاط التفتيش والدوريات الأمنية وخطوط التماس، مشيدًا بما وصفه بروحهم العالية وانضباطهم في أداء واجبهم.