الحوثيون يحذرون شركات الشحن من تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - رويترز

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أفادت وكالة رويترز بأن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) التابع لجماعة الحوثي وجّه إشعارًا إلى شركات الشحن، يحظر فيه تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية.

وبحسب الوكالة، حذّر المركز من أن السفن التي تخالف هذا التوجيه قد تتعرض لـ"عقوبات أو للاستهداف" في أي موقع يقع ضمن ما وصفه بـ"النطاق العملياتي للقوات المسلحة اليمنية".

ولم تورد رويترز تفاصيل إضافية بشأن موعد سريان التوجيه أو رد فعل السلطات السعودية أو شركات الشحن الدولية حتى الآن.