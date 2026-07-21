1168 طالبًا يتنافسون على 200 مقعد في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة إقليم سبأ

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بجامعة إقليم سبأ، اليوم، انطلاق اختبارات المفاضلة للقبول في برامجها الأكاديمية للعام الجامعي2026 - 2027م ، بمشاركة 1168 طالبًا وطالبة يتنافسون على 200 مقعد دراسي موزعة على أربعة برامج تخصصية، في ظل إقبال واسع يعكس تنامي الاهتمام بالتخصصات التقنية والرقمية.

وتشمل برامج القبول تخصصات علوم الحاسوب، ونظم المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، وهي برامج أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل والتحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة.

وخلال جولة تفقدية على قاعات الاختبارات، اطلع نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال، ومعه أمين عام الجامعة الدكتور عثمان العرادة، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب الدكتور مقبول الكامل، على سير عملية المفاضلة ومستوى التنظيم، مؤكدين أهمية توفير الأجواء المناسبة للمتقدمين، وضمان تنفيذ الاختبارات وفق معايير العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال أن الإقبال الكبير على اختبارات المفاضلة من مختلف محافظات الجمهورية يعكس تنامي اهتمام الطلبة بالتخصصات التقنية والرقمية، ويجسد المكانة التي تحظى بها برامج كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم اختبارات القبول والمفاضلة وفق إجراءات دقيقة تضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، بما يسهم في اختيار الطلبة الأكثر استحقاقًا للالتحاق بهذه البرامج النوعية.

وأوضح الدكتور الرمال أن عملية تصحيح الاختبارات ستتم إلكترونيًا بما يضمن السرعة والدقة في رصد النتائج، لافتًا إلى أن نتائج المفاضلة سيتم إعلانها خلال الساعات القادمة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين.

من جانبه، أوضح عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب الدكتور مقبول الكامل أن تنافس 1168 طالبًا وطالبة على 200 مقعد دراسي يعكس حجم الإقبال المتزايد على برامج الكلية، مؤكدًا أن تخصصات علوم الحاسوب ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني تمثل مسارات أكاديمية استراتيجية تلبي احتياجات سوق العمل، وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني وتقنيات المعلومات.

وأشاد الدكتور الكامل بمستوى التنظيم الذي رافق تنفيذ اختبارات المفاضلة، مؤكدًا حرص الكلية على توفير بيئة أكاديمية محفزة للطلبة، والعمل على الارتقاء بمخرجاتها التعليمية بما ينسجم مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.