معوضة: استعادة مؤسسات الدولة خيار وطني.. ومعاناة اليمنيين في مناطق الحوثيين أولوية القيادة

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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أكد عضو مجلس النواب الشيخ عبدالوهاب معوضة أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة تضع معاناة أبناء الشعب اليمني، وفي مقدمتهم المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في صدارة أولوياتها، مشددًا على أن مشروع استعادة الدولة يمثل الخيار الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة السيادة وحماية كرامة اليمنيين.

وقال معوضة، خلال حوار مع قناة اليمن الفضائية، إن خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي حمل رسائل مباشرة إلى أبناء الشعب اليمني، ولا سيما المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، مؤكدًا أن الدولة تستشعر حجم المعاناة التي يعيشونها جراء ممارسات المليشيا، وأنها ماضية في أداء مسؤولياتها الوطنية والدستورية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأوضح أن مؤسسات الدولة ليست ملكًا لفئة أو حزب أو جماعة، وإنما هي ملك لجميع اليمنيين، مؤكدًا أن استعادة الدولة تتطلب تضافر جهود القوى السياسية والعسكرية وكافة أبناء الشعب اليمني.

ووصف معوضة مليشيا الحوثي بأنها جماعة انقلابية استولت على مؤسسات الدولة ومواردها، وصادرت الحقوق والمرتبات، وأوصلت المواطنين إلى أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة السوء، معتبرًا أن ما تعانيه البلاد اليوم هو نتيجة مباشرة للانقلاب الذي نفذته المليشيا على الدولة.

وأشار إلى أن القيادة الشرعية تعاملت في العديد من الملفات بروح المسؤولية الوطنية، واتخذت قرارات هدفت إلى التخفيف من معاناة المواطنين، حتى وإن تعرضت لانتقادات واسعة، مستشهدًا بملفات اتفاق ستوكهولم، وفتح مطار صنعاء، وإدارة ملف الرحلات الجوية، والتعامل مع الطائرة الإيرانية، مؤكدًا أن الدولة تميز نفسها عن المليشيات من خلال التزامها بالقانون ومسؤوليتها تجاه المواطنين وعدم الانجرار إلى ممارسات وصفها بالإجرامية.

وأضاف أن القيادة كانت حريصة على حماية المدنيين ومصالح الشعب اليمني، وأنها فضلت تحمل الانتقادات على اتخاذ قرارات قد تضر بالمواطنين أو تمس مبادئ الدولة، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية تقتضي تقديم مصلحة الشعب على أي اعتبارات أخرى.

وفيما يتعلق بملف المطارات والموانئ، قال معوضة إن المليشيا الحوثية تتاجر بمعاناة اليمنيين، وإنها هي من تسببت في إغلاق المطارات وتعطيل حركة الطيران، متهمًا إياها باستغلال هذا الملف لخدمة أجندات خارجية، وليس للتخفيف من معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أن القيادة الشرعية رحبت بالمبادرات الهادفة إلى تخفيف معاناة اليمنيين، بينما رفضتها المليشيا.

وأكد أن الحوثيين يستخدمون القضايا الإنسانية، بما فيها المرتبات والمطارات والموانئ، كوسائل للدعاية السياسية، رغم امتلاكهم موارد مالية كبيرة، قال إنها تُسخر لخدمة قيادات المليشيا ومصالحها الخاصة بدلًا من صرفها على الموظفين والخدمات العامة.

كما اتهم المليشيا بتنفيذ أجندة إيرانية في المنطقة، معتبرًا أنها أصبحت أداة لزعزعة أمن البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، وأنها تستغل القضايا الإقليمية للهروب من أزماتها الداخلية واستدرار التعاطف الشعبي.

وفي الشأن القبلي، أكد معوضة أن القبيلة اليمنية تمثل أحد أهم مرتكزات الهوية الوطنية والجمهورية، وأنها كانت ولا تزال قوة اجتماعية فاعلة في الدفاع عن الدولة، مشيرًا إلى أن المليشيا الحوثية تعمل بصورة ممنهجة على إضعاف القبائل واستهداف مشايخها ورموزها الاجتماعية، في الوقت الذي تلجأ إليها كلما اشتدت عليها الضغوط.

وقال إن أبناء القبائل أصبحوا أكثر إدراكًا لطبيعة المشروع الحوثي، وإنهم لن يقبلوا بالانخراط في مشروع سلالي، بل سينحازون إلى الدولة والنظام الجمهوري، داعيًا إلى مساندة القبائل والوقوف إلى جانبها في مواجهة محاولات تجريف دورها الوطني.

وفي ملف الانتهاكات، دعا معوضة إلى الوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن النساء اليمنيات اللاتي تعرضن للقتل والاعتقال والانتهاكات في سجون المليشيا الحوثية، مؤكدًا أن كرامة اليمنيين تستوجب موقفًا وطنيًا جامعًا في مواجهة تلك الممارسات.

وجدد عضو مجلس النواب التأكيد على أن السلام يظل هدفًا للدولة، لكنه شدد على أن أي تسوية لا يمكن أن تقوم على حساب الدولة والجمهورية، مؤكدًا أن أبناء اليمن في جميع المحافظات هم شركاء في معركة استعادة الدولة، وأن الخلاف ليس مع المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، وإنما مع المليشيا التي قال إنها تحاول إعادة البلاد إلى حكم الإمامة وتقويض مؤسسات الدولة.