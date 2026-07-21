مأرب تشيّع أربعة من أبطال القوات المسلحة الذين ارتقوا في الجبهة الجنوبية

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شيّعت قيادات عسكرية وأمنية، اليوم الثلاثاء، في مدينة مأرب، جثامين أربعة من منتسبي وزارة الدفاع الذين استشهدوا أثناء مشاركتهم في المعارك ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة حريب، جنوب المحافظة.

وتقدم موكب التشييع قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح، بمشاركة عدد من القيادات العسكرية والأمنية، حيث وُوريت جثامين الشهداء الملازم ثاني ضيف الله محمد الحداد، والملازم ثاني ناصر المحمدي، والملازم ثاني سعيد الفقير، والملازم ثاني علي عبدالله الأعوش، الذين استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني وتقدمهم صفوف المقاتلين في مواجهة مليشيا الحوثي.

وخلال مراسم التشييع، قدّم اللواء الركن مفرح بحيبح واجب العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، مشيدًا بما سطروه من بطولات وتضحيات في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، ومؤكدًا أن دماءهم ستظل مصدر إلهام للمقاتلين في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وجدد المشاركون في مراسم التشييع التأكيد على مواصلة المعركة حتى استكمال تحرير الأراضي اليمنية، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء خطر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.