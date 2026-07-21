مجلس التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي إلى موقف حازم إزاء تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن

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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، الثلاثاء، التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، معتبراً أنها تتضمن مزاعم واتهامات لا تستند إلى أي أساس، وداعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفها بالتهديدات الحوثية، وفق بيان نشره مجلس التعاون الخليجي.
ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الادعاءات والتهديدات الحوثية الباطلة، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما يكفل حماية الملاحة البحرية، ومنع أي ممارسات تعرض أمن الممرات البحرية الدولية للخطر."
وقال البديوي إن "التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لمليشيات الحوثي الارهابية، وما تضمنته من مزاعم باطلة بحق المملكة العربية السعودية، واتهامات لا تستند إلى أي أساس، في محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية عن الممارسات التي تنتهجها المليشيات، والتي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني، وتهديد أمن المنطقة واستقرارها."
وأضاف أن "هذه التصريحات غير المسؤولة لن تغير من الحقائق الراسخة، وفي مقدمتها جهود المملكة العربية السعودية المخلصة لدعم الشعب اليمني، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار، ودفع مسار الحل السياسي، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه اليمن وشعبه."
وشدد الأمين العام على أن "أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية يمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن أي محاولات لاستهداف الممرات المائية الدولية تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة."
وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وقوف المجلس إلى جانب المملكة العربية السعودية، مؤكداً دعمه "لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مصالحها."