رويترز: ناقلتا نفط سعوديتان تغيّران مسارهما في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - رويترز

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قالت وكالة رويترز إن بيانات تتبع السفن أظهرت أن ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالنفط الخام السعودي غيّرتا مسارهما في البحر الأحمر واتجهتا شمالاً نحو قناة السويس، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن الناقلتين، اللتين كانتا في طريقهما جنوباً، عدّلتا مسارهما واتجهتا شمالاً عبر البحر الأحمر نحو قناة السويس، في خطوة تعكس استمرار تأثير المخاوف الأمنية على حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان جماعة الحوثي فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، ضمن ما وصفته بمعادلة "الحصار بالحصار"، في خطوة أثارت مخاوف من اتساع نطاق التهديدات التي تستهدف حركة السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر.

وتراقب أسواق الطاقة العالمية عن كثب أي اضطرابات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس، نظرًا لأهمية الممر في نقل النفط والتجارة العالمية، إذ قد يؤدي استمرار التوترات إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وإعادة توجيه بعض الرحلات البحرية.