العليمي: المجتمع الدولي مطالب باعتبار الحوثيين جزءاً من شبكة تهديدات إقليمية متداخلة وأنشطتهم تهدد أمن البحر الأحمر والدول الآسيوية

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إن المجتمع الدولي مطالب بالنظر إلى جماعة الحوثي باعتبارها جزءاً من شبكة تهديدات إقليمية متداخلة، محذراً من تنامي المخاطر التي تمثلها على أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة، وذلك خلال استقباله، الثلاثاء، سفير الهند لدى اليمن سهيل إعجاز خان بمناسبة انتهاء فترة عمله، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن "المجتمع الدولي مطالب بالنظر إلى المليشيات الحوثية باعتبارها جزءاً من شبكة تهديدات إقليمية متداخلة، في ظل ما توثقه التقارير من تنسيق متزايد مع التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة في القرن الأفريقي، وضلوعها بتهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية، وتوظيف تلك الجماعات لتهديد امن الملاحة الدولية وامدادات الغذاء والسلع الاساسية، ودعم أنشطة القرصنة والجريمة العابرة للحدود، بما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه المخاطر المتنامية على كافة المستويات."

وأضافت الوكالة أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية، حيث أكد العليمي أن "محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية جر اليمن إلى دائرة صراع أوسع، خدمة لأجندة النظام الإيراني، لا يمثل تهديداً لليمن فحسب، بل يمتد تداعياته إلى أمن واستقرار الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والدول الآسيوية المرتبطة بهذا الممر البحري الحيوي، وفي مقدمتها جمهورية الهند الصديقة."

وخلال اللقاء، أعرب العليمي عن تقديره للمواقف الهندية التي وصفها بالمتوازنة والداعمة لاستقرار اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، ولا سيما في القضايا المرتبطة بحماية الممرات المائية، واحترام سيادة الدول، والتصدي للتهديدات العابرة للحدود.

وجرى اللقاء بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير الهندي لدى الجمهورية اليمنية، حيث أشاد الرئيس اليمني بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق وكالة "سبأ".