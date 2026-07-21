شاهد.. اللاعب الوحيد الذي لم يصافح ترامب في نهائي كأس العالم 2026

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مرّ مدافع المنتخب الأرجنتيني كريستيان روميرو بجوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم التتويج، بعدما صافح جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وكلوديا شينباوم رئيسة المكسيك، دون أن أن يلقي التحية أو يصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتساءل البعض: هل كان موقفا عفويا وسط أجواء الخسارة والضغط؟أم رسالة سياسية مقصودة؟
وسرقت هذه اللقطة الأضواء من احتفالات إسبانيا باللقب.