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شاهد.. اللاعب الوحيد الذي لم يصافح ترامب في نهائي كأس العالم 2026

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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مرّ مدافع المنتخب الأرجنتيني كريستيان روميرو بجوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم التتويج، بعدما صافح جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وكلوديا شينباوم رئيسة المكسيك، دون أن أن يلقي التحية أو يصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وتساءل البعض: هل كان موقفا عفويا وسط أجواء الخسارة والضغط؟أم رسالة سياسية مقصودة؟

وسرقت هذه اللقطة الأضواء من احتفالات إسبانيا باللقب.

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