الأمم المتحدة: تهديدات الحوثيين للسعودية واستهداف الملاحة البحرية قد تؤدي لتصعيد إقليمي أوسع

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت الأمم المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يجري مباحثات في العاصمة العمانية مسقط بهدف خفض التصعيد والدفع نحو إطلاق عملية سياسية شاملة.

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فإن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء تجدد تهديدات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية وحرية الملاحة، محذرة من أن استمرار هذه التهديدات قد يقود إلى تصعيد إقليمي أوسع.

وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى خفض فوري للتصعيد، وحثت جميع الأطراف على حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية، مع التأكيد على ضرورة الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722 لعام 2024 والقرارات اللاحقة المتعلقة بهجمات الحوثيين على السفن التجارية.