اليمن ترحب بما ورد في البيان السعودي وتنفي مزاعم الحصار شاهد.. اللاعب الوحيد الذي لم يصافح ترامب في نهائي كأس العالم 2026 الأمم المتحدة: تهديدات الحوثيين للسعودية واستهداف الملاحة البحرية قد تؤدي لتصعيد إقليمي أوسع الرئيس يعلن في بيان للشعب العمل على استئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين في جميع أنحاء البلاد الرئيس: مليشيا الحوثي حولت مناطق سيطرتها الى أسوأ مكان على وجه الارض بيان سعودي شديد اللهجة يفند أكاذيب الحوثيين ويفضح مغالطاتهم بيان لوزير الدفاع اليمني يعلن جاهزية القوات المسلحة لمعركة التحرير وإنهاء الإنقلاب علاج دهون الكبد في المنزل- 4 مشروبات تذيبها في أسبوع نقص الفيتامينات.. هل يؤثر على صحة القلب ووظائف الأوعية الدموية الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث ضرباته الجوية على إيران
قالت الأمم المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يجري مباحثات في العاصمة العمانية مسقط بهدف خفض التصعيد والدفع نحو إطلاق عملية سياسية شاملة.
ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فإن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء تجدد تهديدات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية وحرية الملاحة، محذرة من أن استمرار هذه التهديدات قد يقود إلى تصعيد إقليمي أوسع.
وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى خفض فوري للتصعيد، وحثت جميع الأطراف على حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية، مع التأكيد على ضرورة الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722 لعام 2024 والقرارات اللاحقة المتعلقة بهجمات الحوثيين على السفن التجارية.