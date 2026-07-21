بيان لوزير الدفاع اليمني يعلن جاهزية القوات المسلحة لمعركة التحرير وإنهاء الإنقلاب

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اكد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في أعلى درجات الجاهزية القتالية والمعنوية لخوض معركة التحرير والخلاص وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي أذاق شعبنا الويلات.

وثمن وزير الدفاع في بيان، دعوة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبناء الشعب اليمني الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لأداء واجباتها الدستورية.

وجدد الفريق الركن العقيلي، التأكيد بأن القوات المسلحة الباسلة ماضية بكل عزم وصلابة لحماية مقدرات شعبنا وصون الجمهورية والسيادة الوطنية براً وبحراً وجوا.

و دعا وزير الدفاع أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيات الكهنوتية الظلامية، للحفاظ على أولادهم وعدم الزج بهم في معركة خاسرة يخوضها مرتزقة النظام الإيراني بالوكالة وليس لليمنيين فيها ناقة ولا جمل.