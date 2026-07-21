بيان سعودي شديد اللهجة يفند أكاذيب الحوثيين ويفضح مغالطاتهم بيان لوزير الدفاع اليمني يعلن جاهزية القوات المسلحة لمعركة التحرير وإنهاء الإنقلاب علاج دهون الكبد في المنزل- 4 مشروبات تذيبها في أسبوع نقص الفيتامينات.. هل يؤثر على صحة القلب ووظائف الأوعية الدموية الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث ضرباته الجوية على إيران تحذير أممي من انفجار إقليمي.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تهديدات الحوثيين للسعودية وحرية الملاحة التحالف يعلن بدء حماية السفن في باب المندب.. وتحذير شديد اللهجة للحوثيين: الرد سيكون قاسيًا ضربات أمنية متلاحقة.. القبض على 118 متهماً في 70 قضية جنائية بالمحافظات المحررة اجتماع طارئ يرسم ملامح المرحلة المقبلة.. مجلس الدفاع الوطني يعلن قرارات حاسمة لدعم معركة التحرير واستئناف تصدير النفط مشاط الحوثيين يهدد السعودية بأنها ستدفع الثمن ويتوعد بإجراءات تصعيدية جديدة عقب تعثر مسار التسوية.
اكد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في أعلى درجات الجاهزية القتالية والمعنوية لخوض معركة التحرير والخلاص وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي أذاق شعبنا الويلات.
وثمن وزير الدفاع في بيان، دعوة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبناء الشعب اليمني الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لأداء واجباتها الدستورية.
وجدد الفريق الركن العقيلي، التأكيد بأن القوات المسلحة الباسلة ماضية بكل عزم وصلابة لحماية مقدرات شعبنا وصون الجمهورية والسيادة الوطنية براً وبحراً وجوا.
و دعا وزير الدفاع أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيات الكهنوتية الظلامية، للحفاظ على أولادهم وعدم الزج بهم في معركة خاسرة يخوضها مرتزقة النظام الإيراني بالوكالة وليس لليمنيين فيها ناقة ولا جمل.