علاج دهون الكبد في المنزل- 4 مشروبات تذيبها في أسبوع

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كيف أزيل دهون الكبد بسرعة؟

يتكرر هذا السؤال باستمرار على محرك بحث جوجل، لأن الكثير من الأشحاص يرغبون في معرفة أسرع علاج لمرض الكبد الدهني.

أسرع علاج لدهون الكبد

يمكن علاج مرض الكبد الدهني في غضون 7 أيام عن طريق تناول بعض المشروبات، وفقًا للدكتور الصيدلي أحمد عبد اللطيف.

ما هو المشروب الذي يعالج دهون الكبد؟

1- منقوع البنجريمثل منقوع البنجر أهمية كبيرة لصحة الكبد، لأنه يساعد على:

-تجديد خلايا الكبد.-تحفيز إفراز العصارة الصفراوية.-تنظيم إنزيمات الكبد.-تنظيف الكبد من الدهون المتراكمة به.ولضمان التخلص من دهون الكبد باستخدام منقوع البنجر، يُنصح بتناوله قبل وجبة الإفطار.

2- عصير الليمون بالثوملا خلاف على القيمة الغذائية العالية التي يتميز بها عصير الليمون، ولكن بتقطيع فص من الثوم وإضافته إليه، يتحول إلى مشروب فعال في إزالة دهون الكبد وتنظيفه من السموم.ولتحقيق أقصى استفادة من عصير الليمون بالثوم، يجب على مريض الكبد الدهني تناوله في الصباح.

3- مغلي الكركميلعب مغلي الكركم دورًا كبيرًا في التخلص من الكبد الدهني، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من مادة الكركمين، التي تساعد على:

-تنشيط الكبد.-تفكيك دهون الكبد.-حماية الكبد من الالتهابات.ولمساعدة الجسم على الاستفادة من مادة الكركمين، احرص على إضافة رشة من الفلفل الأسود إلى الكركم، لأنه يساعد على تحسين امتصاصها.

4- خل التفاحيحتوي خل التفاح العضوي على نسبة عالية من حمض الخليك، الذي يساعد على إذابة دهون الكبد وتفكيكها.