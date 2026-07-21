الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث ضرباته الجوية على إيران

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أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث جولة من الضربات الجوية التي استهدفت إيران، في وقت تتنافس فيه الدولتان على السيطرة على مضيق هرمز.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان على منصة "إكس"، إنها استهدفت "مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وأنظمة الدفاع الجوي".
وأضاف البيان أن "القوات الأمريكية لا تزال في وضع استعداد وتأهب لمحاسبة إيران على أعمال العدوان غير المبررة ضد البحارة المدنيين الذين يسعون إلى عبور المضيق بحرية وبشكل مفتوح".
وجاءت الضربات الجوية في الوقت الذي أعلن فيه الجيش البريطاني تعرض ناقلة أخرى لهجوم في المضيق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجومين اللذين استهدفا سفينتين في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء