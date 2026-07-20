تحذير أممي من انفجار إقليمي.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تهديدات الحوثيين للسعودية وحرية الملاحة

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أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء تجدد الأعمال العدائية وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، محذرة من مخاطر انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أوسع، وداعية جميع الأطراف إلى التحرك الفوري لخفض التوتر والاحتكام إلى الحوار.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن حماية المدنيين والمنشآت المدنية تمثل أولوية قصوى، مشدداً على ضرورة تجنيب المستشفيات وشبكات المياه وسائر البنى التحتية الحيوية أي استهداف أو أضرار، مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأبدى دوجاريك قلقاً خاصاً من تجدد تهديدات جماعة الحوثي للمملكة العربية السعودية وحرية الملاحة البحرية، معتبراً أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام موجة تصعيد إقليمي جديدة تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
ودعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد بشكل عاجل، وحثت جميع الأطراف على معالجة خلافاتها عبر الوسائل الدبلوماسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2722 والقرارات ذات الصلة بشأن الهجمات على السفن التجارية.
وفي السياق ذاته، كشف دوجاريك أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يواصل جهوده الدبلوماسية، حيث وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط عقب زيارة أجراها إلى الرياض، التقى خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، إلى جانب ممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأوضح أن المشاورات ركزت على ضرورة خفض التصعيد بصورة عاجلة، والحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ الهدنة الأممية عام 2022، مع التأكيد على أهمية تحييد اليمن عن تداعيات الأزمة الإقليمية، ودعم مسار سياسي شامل بقيادة يمنية يفضي إلى إنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم.