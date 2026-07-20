التحالف يعلن بدء حماية السفن في باب المندب.. وتحذير شديد اللهجة للحوثيين: الرد سيكون قاسيًا

الإثنين 20 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ إجراءات عسكرية وأمنية مشددة لحماية السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندب، مؤكدة أن أي تهديد يستهدف الملاحة الدولية سيُواجه برد "حازم وقوي"، في تصعيد جديد على خلفية التهديدات الحوثية للممرات البحرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن قيادة التحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لتأمين حركة السفن في مضيق باب المندب، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفي رده على مزاعم الحوثيين بشأن إغلاق الموانئ والمطارات، أكد المالكي أن تلك الادعاءات "مضللة" ولا تعكس الواقع، مشيرًا إلى أن أكثر من 300 سفينة تجارية دخلت خلال النصف الأول من عام 2026 إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، محملة بالمواد الغذائية والوقود والبضائع ومواد البناء، بما يؤكد استمرار تدفق الإمدادات.

وأضاف أن جماعة الحوثي هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي بعد تدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية، كما رفضت جميع المبادرات الهادفة إلى استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار.

وأكد المالكي أن التحالف بدأ تنفيذ خطة لحماية السفن التابعة له أثناء عبورها مضيق باب المندب، مشددًا على أن أي اعتداء أو تهديد للملاحة البحرية سيُقابل بإجراءات رادعة، معتبرًا أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويصنف ضمن أعمال القرصنة البحرية.