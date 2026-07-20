ضربات أمنية متلاحقة.. القبض على 118 متهماً في 70 قضية جنائية بالمحافظات المحررة

الإثنين 20 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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واصلت الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة حملاتها لملاحقة المطلوبين، وتمكنت خلال الساعات الماضية من ضبط 118 متهماً متورطين في 70 قضية جنائية متنوعة، وفقاً للإحصائية اليومية الصادرة عن الإدارة العامة للقيادة والسيطرة.

وأظهرت الإحصائية أن قضايا الإيذاء العمدي الخفيف جاءت في صدارة البلاغات المسجلة بـ15 قضية، تلتها قضايا السرقة بـ13 قضية، ثم الاعتداء على ملك الغير بـ7 قضايا، فيما سُجلت 6 قضايا خيانة أمانة، و4 قضايا لكل من مطل الغني وترويج وتعاطي المواد المخدرة.

كما شملت القضايا المسجلة 3 وقائع إطلاق نار، و3 قضايا تهديد، وقضيتي نصب واحتيال، وقضيتي اغتصاب، وقضيتي تعاطي خمر، إلى جانب قضايا متفرقة تضمنت شروعاً في الاختطاف، وممارسة الدعارة، واعتداءً أفضى إلى الوفاة.

وعلى مستوى المحافظات، تصدرت تعز القائمة بتسجيل 20 قضية أسفرت عن ضبط 34 متهماً، تلتها حضرموت الساحل بـ8 قضايا و10 متهمين، فيما سجلت مأرب ولحج 7 قضايا لكل منهما، مع ضبط 12 متهماً في لحج.

كما شهدت عدن وقطاع الساحل الغربي تسجيل 6 قضايا لكل منهما، وضُبط في الساحل الغربي 32 متهماً، بينما توزعت بقية القضايا على محافظات الضالع، وحجة، والمهرة، وشبوة، وأبين، والحديدة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم إيداع جميع المتهمين رهن الاحتجاز، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.