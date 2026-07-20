مشاط الحوثيين يهدد السعودية بأنها ستدفع الثمن ويتوعد بإجراءات تصعيدية جديدة عقب تعثر مسار التسوية. مسيرة ميسي في كأس العالم: أرقام قياسية وأهداف لا تُنسى تحركات حوثية لنقل أسلحة بحرية وصواريخ ومنصات طائرات مسيّرة استعداداً لتصعيد عسكري يبدأ من البحر الأحمر قوات الأمن الخاصة بمأرب ترفع الجاهزية القصوى لمواجهة التهديدات الأمنية توكل كرمان: نجاح السلام يُقاس بتحسين حياة الناس لا بإسكات البنادق وتوقيع الاتفاقات الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بالسيادة وتحذر من تداعيات الانتهاكات الإيرانية التي تهدد استقرار المنطقة مأرب تبحث مع الوكالة التركية توسيع التدخلات الإنسانية والتنموية سلطان البركاني: إغلاق باب المندب انتحار يضع الحوثيين في مواجهة العالم.. وستواجه الجماعة قوى لا قِبَل لها بها وهبّة شعبية من الداخل. استشهاد 4 جنود في مأرب إثر هجوم حوثي بطائرة مسيرة مليشيا الحوثي تواصل التصعيد ضد السعودية وتعلن ''فرض حظر على الملاحة البحرية''
لوّحت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، باتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة، زاعمة أنها "استنفدت كل جهود السلام طوال السنوات الماضية"، في تصريحات تأتي وسط اتهامات للجماعة بإفشال المبادرات الرامية لإنهاء الحرب وتعطيل المسار السياسي.
وقال رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، في تصريح نشرته وكالة سبأ الحوثية، إن لجماعته "الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات تنهي الحصار على شعبنا العظيم، بعد استنفاد كل جهود السلام طوال السنوات الماضية".
وواصل المشاط توجيه الاتهامات إلى السعودية، مدعيًا أن "إصرارها على حصار الشعب اليمني أثبت أنه لا نية لديها في إحلال السلام"، كما زعم أن أي بيانات تدين مواقف جماعته "تصاغ من غرفة واحدة وهي مدفوعة الثمن".
كما توعد المشاط باتخاذ إجراءات لإنهاء ما وصفه بـ"الحصار"، واعتبر أن الهجوم على مطار صنعاء "تصرف أهوج ومدان"، مهددًا بأن السعودية "ستدفع ثمنه".
وتناسى المشاط وجماعة الحوثي أنهم هم من ساهموا في تعميق معاناة اليمنيين عبر استمرار الحرب، ورفض مبادرات السلام، واستهداف المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك موانئ تصدير النفط، فضلاً عن فرض قيود وإجراءات داخلية أعاقت حركة المواطنين والبضائع وأثرت سلبًا على الوضع الإنساني والمعيشي.