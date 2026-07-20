مشاط الحوثيين يهدد السعودية بأنها ستدفع الثمن ويتوعد بإجراءات تصعيدية جديدة عقب تعثر مسار التسوية.

الإثنين 20 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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لوّحت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، باتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة، زاعمة أنها "استنفدت كل جهود السلام طوال السنوات الماضية"، في تصريحات تأتي وسط اتهامات للجماعة بإفشال المبادرات الرامية لإنهاء الحرب وتعطيل المسار السياسي.

وقال رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، في تصريح نشرته وكالة سبأ الحوثية، إن لجماعته "الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات تنهي الحصار على شعبنا العظيم، بعد استنفاد كل جهود السلام طوال السنوات الماضية".

وواصل المشاط توجيه الاتهامات إلى السعودية، مدعيًا أن "إصرارها على حصار الشعب اليمني أثبت أنه لا نية لديها في إحلال السلام"، كما زعم أن أي بيانات تدين مواقف جماعته "تصاغ من غرفة واحدة وهي مدفوعة الثمن".

كما توعد المشاط باتخاذ إجراءات لإنهاء ما وصفه بـ"الحصار"، واعتبر أن الهجوم على مطار صنعاء "تصرف أهوج ومدان"، مهددًا بأن السعودية "ستدفع ثمنه".

وتناسى المشاط وجماعة الحوثي أنهم هم من ساهموا في تعميق معاناة اليمنيين عبر استمرار الحرب، ورفض مبادرات السلام، واستهداف المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك موانئ تصدير النفط، فضلاً عن فرض قيود وإجراءات داخلية أعاقت حركة المواطنين والبضائع وأثرت سلبًا على الوضع الإنساني والمعيشي.