مشاط الحوثيين يهدد السعودية بأنها ستدفع الثمن ويتوعد بإجراءات تصعيدية جديدة عقب تعثر مسار التسوية. مسيرة ميسي في كأس العالم: أرقام قياسية وأهداف لا تُنسى تحركات حوثية لنقل أسلحة بحرية وصواريخ ومنصات طائرات مسيّرة استعداداً لتصعيد عسكري يبدأ من البحر الأحمر قوات الأمن الخاصة بمأرب ترفع الجاهزية القصوى لمواجهة التهديدات الأمنية توكل كرمان: نجاح السلام يُقاس بتحسين حياة الناس لا بإسكات البنادق وتوقيع الاتفاقات الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بالسيادة وتحذر من تداعيات الانتهاكات الإيرانية التي تهدد استقرار المنطقة مأرب تبحث مع الوكالة التركية توسيع التدخلات الإنسانية والتنموية سلطان البركاني: إغلاق باب المندب انتحار يضع الحوثيين في مواجهة العالم.. وستواجه الجماعة قوى لا قِبَل لها بها وهبّة شعبية من الداخل. استشهاد 4 جنود في مأرب إثر هجوم حوثي بطائرة مسيرة مليشيا الحوثي تواصل التصعيد ضد السعودية وتعلن ''فرض حظر على الملاحة البحرية''
عاد ليونيل ميسي ليترك بصمته في أكبر محفل كروي عالمي، حيث اختتم مسيرته في كأس العالم بأداء استثنائي رغم خسارة الأرجنتين للقب في نهائي 2026.
شارك ميسي في ست بطولات لكأس العالم، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي أو أفضل في خمس منها، ووصل إلى المباراة النهائية ثلاث مرات. سجل حافل بالإنجازات يشمل 34 مباراة، 21 هدفاً، و12 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى العديد من الأرقام القياسية التي عززها خلال هذه البطولة التاريخية.
تُعد مسيرة ميسي في كأس العالم فريدة من نوعها ولم يشهدها عالم كرة القدم من قبل. تقدم هذه السطور نظرة معمقة على مسيرته المذهلة في البطولة، بدءاً من الأرقام القياسية التي حققها وصولاً إلى استعراض تفاصيل مشاركاته الست.
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إنجازات ميسي في مسيرته بكأس العالم: تابع المزيد من أخبار كأس العالم للرجال FIFA، وتابع فرقك المفضلة للحصول على معلومات عن المباريات والأخبار والمزيد.