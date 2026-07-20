مسيرة ميسي في كأس العالم: أرقام قياسية وأهداف لا تُنسى

الإثنين 20 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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عاد ليونيل ميسي ليترك بصمته في أكبر محفل كروي عالمي، حيث اختتم مسيرته في كأس العالم بأداء استثنائي رغم خسارة الأرجنتين للقب في نهائي 2026.

شارك ميسي في ست بطولات لكأس العالم، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي أو أفضل في خمس منها، ووصل إلى المباراة النهائية ثلاث مرات. سجل حافل بالإنجازات يشمل 34 مباراة، 21 هدفاً، و12 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى العديد من الأرقام القياسية التي عززها خلال هذه البطولة التاريخية.

تُعد مسيرة ميسي في كأس العالم فريدة من نوعها ولم يشهدها عالم كرة القدم من قبل. تقدم هذه السطور نظرة معمقة على مسيرته المذهلة في البطولة، بدءاً من الأرقام القياسية التي حققها وصولاً إلى استعراض تفاصيل مشاركاته الست.

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