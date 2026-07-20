قوات الأمن الخاصة بمأرب ترفع الجاهزية القصوى لمواجهة التهديدات الأمنية

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وجه قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، العميد الركن عبدالله الصبري، برفع الجاهزية الأمنية والقتالية إلى درجتها القصوى لمواجهة التحديات والتهديدات المتصاعدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية والأمنية العليا.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً لقيادة وضباط فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة، كرس لمناقشة المستجدات الأمنية والميدانية، وسبل تعزيز اليقظة والحس الأمني في مختلف القطاعات.
وشدد العميد الصبري خلال الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود، والتعامل الحازم والصارم مع أي محاولات تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وسكينة المواطنين.
وأكد القائد الصبري على أن رجال الأمن، بالتنسيق والتعاون مع أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وكافة أحرار الوطن، يمتلكون عزيمة صلبة وإرادة لا تلين لتخليص البلاد من انقلاب تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.
وأضاف "إن تخليص شعبنا من هذه المليشيات التي تتاجر بمعاناته لتسويق مشروعها التدميري، هو واجب وطني مقدس سنمضي فيه بكل قوة وبسالة".
وأوضح العميد الصبري أن القيادة السياسية قدمت فرصاً ومبادرات عديدة في سبيل إحلال السلام وحقن دماء اليمنيين، إلا أن المليشيا الحوثية واصلت تعنتها وأصرت على نهج سفك الدماء متبعة سياسة الموت والخراب، مما يضع سيادة الوطن وأمنه القومي أمام مخاطر وتحديات جسيمة.
من جانبهم، أكد القادة والضباط المشاركون في الاجتماع جاهزيتهم العالية واستعدادهم التام لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم بروح معنوية عالية واقتدار، مؤكدين مواصلة العمل تحت راية الجمهورية والشرعية الدستورية حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وبسط الأمن والاستقرار المستدام في ربوع الوطن.