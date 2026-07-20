مأرب تبحث مع الوكالة التركية توسيع التدخلات الإنسانية والتنموية

الإثنين 20 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بحث وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع منسق برنامج اليمن في الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TİKA)، زبير يكار يلماز، الذي يزور المحافظة حاليًا، سبل توسيع التدخلات الإنسانية والتنموية والإغاثية بالمحافظة، بما يساند السلطة المحلية في مواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، والتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف.

واستعرض اللقاء، الذي حضره رئيس منتدى الإغاثة والبناء، الشريك الوطني للبرنامج، الدكتور كمال القدمي، الأوضاع الإنسانية في المحافظة التي تستضيف أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، إلى جانب أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة، وما تزال تستقبل نازحين ومهاجرين بشكل مستمر، وما يفرضه ذلك من تحديات على السلطة المحلية لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية والإغاثية والتنموية.

وأشاد الوكيل مفتاح بالدور الإنساني الذي تضطلع به الوكالة التركية في اليمن عمومًا، وفي محافظة مأرب على وجه الخصوص، وإسهامها في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية، في ظل اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتراجع التمويل الإنساني الدولي، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، فضلًا عن التغيرات المناخية المتسارعة والكوارث الطبيعية التي تتطلب تدخلات إنسانية عاجلة لمساعدة السكان على الصمود.

وأعرب وكيل المحافظة عن تطلع السلطة المحلية إلى توسيع تدخلات الوكالة التركية، بشقيها الإغاثي والتنموي، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أبرز الأولويات الإنسانية، إلى جانب تنفيذ المزيد من المشاريع النوعية التي تسهم في تلبية جانب من احتياجات النازحين والمجتمع المضيف.

وأكد أن السلطة المحلية ستقدم جميع أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للوكالة التركية لتنفيذ أنشطتها وتدخلاتها الإنسانية، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية على تقديم الخدمات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

من جانبه، استعرض منسق برنامج اليمن في الوكالة التركية للتعاون والتنسيق، تدخلات الوكالة الإنسانية على مستوى اليمن ومحافظة مأرب، وأثرها في التخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الوكالة على مواصلة دعمها الإنساني في اليمن، وتطلعها إلى تنفيذ أكبر قدر ممكن من المشاريع والتدخلات الإنسانية خلال المرحلة المقبلة، وفق الإمكانات والموارد المتاحة، وبما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا.

وأشار إلى أن زيارته للمحافظة تهدف إلى الوقوف على حجم الاحتياجات الإنسانية، وبحث مجالات الدعم الممكنة من قبل الوكالة، إلى جانب تقييم المشاريع المنفذة عبر الشريك الوطني، منتدى الإغاثة والبناء، وحضور تنفيذ مشروع توزيع كراسٍ كهربائية متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز قدرتهم على الحركة والاستقلالية.