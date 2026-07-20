سلطان البركاني: إغلاق باب المندب انتحار يضع الحوثيين في مواجهة العالم.. وستواجه الجماعة قوى لا قِبَل لها بها وهبّة شعبية من الداخل.

الإثنين 20 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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في أول رد لمسؤول يمني على إعلان مليشيا الحوثي إغلاق باب المندب أمام الملاحة السعودية، قال رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني إن بيان الجماعة يمثل دليلاً على أنها تمر بـ"أصعب مراحلها"، معتبراً أن إعلانها إغلاق الممر الملاحي الدولي يعد "انتحاراً" يضعها في مواجهة المجتمع الدولي.

وأضاف البركاني، في تصريحات نشرها على منصة "إكس" ورصدها محرر مأرب برس، أن الحوثيين يدركون أن "عواقب هذا الجنون وخيمة"، وأنهم سيواجهون "بقوة على الأرض لا قبل لهم بها"، إلى جانب "هبّة شعبية من الداخل" في مناطق سيطرتهم.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن الخطوة الحوثية تؤكد استمرار ارتباط الجماعة بإيران، قائلاً إنها "تلبي رغبات إيران وتوجيهاتها"، مضيفاً أن ما ورد في بيانها "ادعاءات كاذبة" ومحاولة لابتزاز المملكة العربية السعودية.

وأشار البركاني إلى أن السعودية بذلت، بحسب تعبيره، جهوداً كبيرة لدفع عملية السلام وتحملت أعباءً واسعة من أجل إنجاحها، إلا أن الحوثيين، "المرتهن قرارهم لإيران"، أسقطوا جميع فرص التسوية واتجهوا إلى خيار الحرب.

وختم البركاني تصريحاته بالقول إن جماعة الحوثي "ذراع إيراني يجب بتره"، معتبراً أن تصعيدها الأخير سيقودها إلى نهايتها، على حد وصفه.