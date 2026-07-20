استشهاد 4 جنود في مأرب إثر هجوم حوثي بطائرة مسيرة

الإثنين 20 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استشهد أربعة من منتسبي اللواء 26، الذي يقوده اللواء مفرح بحيبح، إثر هجوم نفذته طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين استهدف أحد المواقع العسكرية التابعة للواء في مديرية حريب، جنوب محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية، إن القصف أسفر عن استشهاد كل من: ضيف الله عبدالإله الحداد، وناصر فايز المحمدي، علي عبدالله علي الأعوش، وسعيد طاهر الفقير. وقد سادت حالة من الاستنفار في محيط الموقع عقب الهجوم.