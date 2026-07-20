آخر الاخبار

مليشيا الحوثي تواصل التصعيد ضد السعودية وتعلن ''فرض حظر على الملاحة البحرية'' نجمة ثانية لأسبانيا على حساب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 بفارق صوت واحد عن خالد مشعل.. خليل الحية يفوز برئاسة حركة حماس ليلة بكاء ميسي تأشيرة عمرة جديدة في السعودية متعددة الدخول وإقامة 90 يوماً حصن لا يُقهر.. إسبانيا تُبهر العالم برقم دفاعي تاريخي لم يسبق له مثيل في المونديال النفط يشعل الأسواق.. برنت يتخطى حاجز الـ90 دولارًا وسط مخاوف انفجار أزمة الطاقة في الشرق الأوسط هل يقترب العالم من القضاء على السرطان؟ استشاري أورام تجيب علامات خفية في البراز قد تكشف ورم المستقيم.. لا تتجاهلها سيمون يتربع على عرش حراس العالم.. فيفا يكشف صاحب القفاز الذهبي في مونديال 2026

مليشيا الحوثي تواصل التصعيد ضد السعودية وتعلن ''فرض حظر على الملاحة البحرية''

الإثنين 20 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 436

واصلت جماعة الحوثي التصعيد ضد السعودية وأعلنت اليوم الاثنين ، فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، ضمن ما وصفته بمعادلة "الحصار بالحصار".

وقال المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحيى سريع، إن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ فورا يأتي ردًا على ما وصفه بـ"الحصار" المفروض عليهم.

وقال أن أي تصعيد من جانب السعودية سيقابل بـتصعيد شامل وقاسٍ"، وفق تعبيره، داعيا الى مواصلة التحشيد الى الجبهات.حيث تدفع الجماعة أبناء القبائل والمواطنين من مختلف الشرائح في مناطق سيطرتها الى محارق الموت والهلاك.

إقراء أيضاً
مجلس القضاء الأعلى يعيد تشكيل دوائر المحكمة العليا ويقر تغييرات واسعة
المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يدعو إلى تعبئة وطنية شاملة لاستعادة الدولة وإنهاء
الرئيس يُطلع وفداً أوروبيًا رفيعًا على التطورات الأخيرة في اليمن ويتحدث عن السلام
خلال لقائه بالقيادات الإعلامية بالمحافظة.. الشيخ منصور الحنق يدعو إلى نبذ السجال
رئيس مصلحة الأحوال المدنية يبحث مع اليونيسف تطوير السجل المدني وتسجيل المواليد با
هيئة الأركان العامة توجه برفع الجاهزية العسكرية واليقظة الأمنية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول