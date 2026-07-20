مليشيا الحوثي تواصل التصعيد ضد السعودية وتعلن ''فرض حظر على الملاحة البحرية''

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واصلت جماعة الحوثي التصعيد ضد السعودية وأعلنت اليوم الاثنين ، فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، ضمن ما وصفته بمعادلة "الحصار بالحصار".
وقال المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحيى سريع، إن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ فورا يأتي ردًا على ما وصفه بـ"الحصار" المفروض عليهم.
وقال أن أي تصعيد من جانب السعودية سيقابل بـتصعيد شامل وقاسٍ"، وفق تعبيره، داعيا الى مواصلة التحشيد الى الجبهات.حيث تدفع الجماعة أبناء القبائل والمواطنين من مختلف الشرائح في مناطق سيطرتها الى محارق الموت والهلاك.