نجمة ثانية لأسبانيا على حساب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

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توج المنتخب الإسباني بكأس العالم 2026 لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه أمس على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في نهائي المونديال على ستاد نيويورك نيو جيرسي.
ويدين منتخب "لاروخا"، بالفضل في فوزه للاعبه فيران توريس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (106) بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل من دون أهداف ليحتكم الفريقان لوقتين إضافيين.
وأكمل المنتخب الأرجنتيني المباراة بعشرة لاعبين بعد تلقي لاعبه إنزو فرنانديز البطاقة الحمراء في الدقيقة (90+3).
واستحوذ لاعبوا اسبانيا بمعظم الجوائز الفردية حيث حصل قائد المنتخب رودري جائزة أفضل لاعب بالبطولة، وجائزة افضل حارس مرمى لأوناي سيمون، وأفضل لاعب شاب باو كوبارسي، فيما تربع النجم الفرنسي كيليان مبابي قائمة هدافي البطولة بـ 10 أهداف، يليه ميسي بـ8 اهداف.
ويعد اللقب هو الثاني للمنتخب الإسباني في تاريخه بعد نسخة العام 2010 بجنوب إفريقيا مقابل 3 ألقاب للمنتخب الأرجنتيني.