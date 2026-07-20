بفارق صوت واحد عن خالد مشعل.. خليل الحية يفوز برئاسة حركة حماس

الإثنين 20 يوليو-تموز 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت حركة حماس اليوم الاثنين، انتخاب خليل الحية القيادي البارز وكبير المفاوضين في مباحثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، رئيسا لمكتبها السياسي خلفاً ليحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال الحرب في غزة.

وجاء في بيان الحركة “تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انتخاب الأخ خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا للقائد يحيى السنوار”.

وفاز خليل الحية بفارق صوت واحد على خالد مشعل في انتخابات رئاسة المكتب السياسي لحركة "حماس"؛ إذ حصل الحية على 35 صوتاً فيما حصل مشعل على 34 صوتاً.

وسيحل رئيس الحركة الجديد بدلا من المجلس القيادي الخماسي، الذي يترأسه محمد درويش، رئيس مجلس الشورى العام، منذ أن جرى اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق يحيى السنوار في أكتوبر من عام 2024، والذي تسلم المهام من رئيس المكتب السياسي الأسبق إسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل أيضاٍ في العاصمة الإيرانية طهران في يوليو من العام ذاته.

ويمثل المكتب السياسي العام ساحات غزة والضفة والخارج، باختيار ستة أعضاء من كل ساحة.

كانت الحركة قد أنجزت المهمة الأولى في مسار انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي العام خلفاً ليحي السنوار، وذلك بإنهاء عملية التصويت في “ساحة غزة”، حيث شهدت تصويت أعضاء مجلس الشورى العام المتواجدين داخل القطاع