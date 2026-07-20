علامات خفية في البراز قد تكشف ورم المستقيم.. لا تتجاهلها

الإثنين 20 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكد الدكتور محمد حمزة، مدرس واستشاري الجهاز الهضمي، أن التغيرات المستمرة في شكل البراز أو عادات التبرز قد تكون من العلامات التي تستدعي الانتباه والفحص الطبي، موضحا أن بعض هذه التغيرات قد ترتبط بوجود أورام في القولون أو المستقيم، خاصة إذا صاحبتها أعراض أخرى مثل النزيف أو فقدان الوزن غير المبرر.

وأوضح الدكتور محمد حمزة، أن من أبرز العلامات التي قد تظهر في المراحل المبكرة لسرطان القولون والمستقيم تغير شكل البراز ليصبح رفيعا أو يشبه "القلم الرصاص" أو الشريط، نتيجة ضيق الممر المعوي بسبب نمو الورم، بالإضافة إلى الشعور بالألم أثناء التبرز، أو الإحساس بعدم القدرة على إفراغ الأمعاء بشكل كامل، وهو ما يعرف بالإلحاح أو الزحير الشرجي.

وأضاف “حمزة”، أن وجود دم في البراز أو نزيف من منطقة المستقيم يعد من العلامات المهمة التي لا يجب تجاهلها، موضحا أن لون الدم قد يختلف من الأحمر الفاتح إلى الداكن وفقا لمكان وجود الورم داخل الجهاز الهضمي، كما قد يظهر أحيانا البراز باللون الأسود القاتم الذي يشبه القطران نتيجة وجود دم تم هضمه داخل الجهاز الهضمي.

وأشار استشاري الجهاز الهضمي، إلى أن سرطان القولون والمستقيم في المراحل المتقدمة قد يؤدي إلى تغيرات أكثر وضوحا في عملية الإخراج، منها الإصابة بالإمساك أو الإسهال، وظهور مخاط في البراز، بالإضافة إلى الانتفاخ وتقلصات البطن نتيجة حدوث ضيق أو انسداد جزئي في الأمعاء.

ولفت إلى أن بعض المرضى قد يعانون من أعراض عامة نتيجة فقدان الدم المستمر، مثل الإرهاق والضعف والدوخة وشحوب الجلد، وقد يحدث فقر دم، إلى جانب فقدان الوزن غير المقصود، وهي علامات تستوجب مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

أسباب أخرى لتغيرات البرازوأكد الدكتور محمد حمزة، أن ظهور تغيرات في البراز لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، إذ قد تكون مرتبطة بأسباب أخرى مثل:

البواسير.

القولون العصبي.

الالتهابات المعوية.

بعض أمراض الجهاز الهضمي.

طرق تشخيص أورام القولون والمستقيموأوضح أن تشخيص سرطان القولون والمستقيم لا يعتمد على الأعراض فقط، بل يحتاج إلى مجموعة من الفحوصات التي يحددها الطبيب، وقد تشمل تحليل الدم الخفي في البراز، ومنظار القولون، والأشعة المقطعية، وأخذ عينة من الأنسجة عند وجود مناطق مشتبه بها.

أهمية الكشف المبكر عن الأوراموشدد استشاري الجهاز الهضمي على أهمية الكشف المبكر، مؤكدا أن اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى يرفع فرص العلاج ويُحسن النتائج، داعيا إلى عدم تجاهل أي تغيرات غير معتادة في شكل البراز أو نمط التبرز، خاصة إذا استمرت أو تكررت