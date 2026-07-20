سيمون يتربع على عرش حراس العالم.. فيفا يكشف صاحب القفاز الذهبي في مونديال 2026

الإثنين 20 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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سيمون في ختام نسخة استثنائية من كأس العالم 2026، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتويج حارس المنتخب الإسباني أوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي، كأفضل حارس مرمى في البطولة.

وجاء إعلان الجائزة عقب المواجهة النهائية التي جمعت إسبانيا والأرجنتين، وانتهت بتتويج المنتخب الإسباني باللقب بعد فوزه بهدف نظيف سجله فيران توريس في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني.

ونجح سيمون في ترك بصمته خلال مشوار المونديال، بعدما قدم مستويات مميزة ساهمت في وصول إسبانيا إلى منصة التتويج، ليحصد واحدة من أهم الجوائز الفردية في البطولة.

وتسلم الحارس الإسباني الجائزة وسط احتفالات كبيرة عقب المباراة النهائية، في ليلة شهدت عودة منتخب بلاده إلى قمة كرة القدم العالمية.

وكان الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز قد توج بجائزة القفاز الذهبي في مونديال قطر 2022، بعد قيادته منتخب بلاده للفوز باللقب على حساب فرنسا.

ويأتي تتويج إسبانيا بلقب 2026 ليضيف النجمة الثانية إلى سجلها في كأس العالم، بعد إنجازها الأول عام 2010، لتعود إلى منصة الأبطال بعد غياب 16 عاماً.