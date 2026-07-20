الذهب يفقد بريقه وسط صعود النفط ورياح الفائدة المرتفعة تضغط على الأسواق

الإثنين 20 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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سجلت أسعار الذهب تراجعاً محدوداً خلال تعاملات الإثنين 20 يوليو/تموز، في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات التصعيد المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، والذي دفع أسعار النفط إلى تسجيل أعلى مستوياتها خلال أكثر من شهر، بالتزامن مع تصاعد التوقعات بشأن اتجاه البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% لتصل إلى 4013.2 دولار للأونصة، بينما تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% مسجلاً نحو 4006.33 دولار للأونصة.

في المقابل، واصلت أسعار النفط صعودها وقفزت بأكثر من 3%، مدفوعة بالمخاوف المرتبطة باتساع رقعة التوترات في الشرق الأوسط، بعد استمرار العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران لليوم التاسع، وسط قلق متزايد بشأن أمن حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي ضغوط البيع على الذهب مع تنامي الإشارات من داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة مجدداً بهدف احتواء التضخم، حيث انضمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك إلى مسؤولين يرون أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يتطلب تشديداً إضافياً للسياسة النقدية.

وتشير توقعات الأسواق، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، إلى ارتفاع احتمالات رفع الفائدة خلال ديسمبر المقبل إلى 82%، مقارنة بـ73% في الأسبوع السابق.

وقال برايان لان، مدير شركة "غولد سيلفر سنترال"، إن استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط قد يدفعان التضخم للصعود، وهو ما يضع الذهب تحت مزيد من الضغوط، لكنه أشار إلى أن مستوى 4000 دولار للأونصة يمثل منطقة دعم مهمة للمعدن الأصفر.

ويواجه الذهب معادلة صعبة في الوقت الراهن؛ فرغم كونه ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات ومصدراً للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاحتفاظ به مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد، ما يحد من جاذبيته أمام المستثمرين.