اليوم التاسع من الحرب.. أمريكا توسّع ضرباتها داخل إيران والتوتر في هرمز يقترب من الانفجار

الإثنين 20 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تواصلت العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران لليوم التاسع على التوالي، مع إعلان القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) بدء موجة جديدة من الغارات استهدفت مواقع قالت إنها تُستخدم لتعزيز قدرات طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وسط تصاعد غير مسبوق للتوتر في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في عدد من المدن، بينها تبريز وجابهار وكونارك وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني، عقب ضربات صاروخية نُسبت إلى القوات الأميركية.

وفي تطور ميداني آخر، أعلن الجيش الأميركي مقتل جندي جديد في شمال العراق أثناء التعامل مع طائرة مسيّرة هجومية إيرانية أُسقطت سابقاً، ما يرفع حصيلة الخسائر الأميركية في المواجهات الأخيرة، بالتزامن مع استمرار عمليات البحث والتحقق بشأن عسكريين آخرين.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أميركية في المنطقة، بينها قاعدة التنف في سوريا، كما تحدث عن عمليات ضد منشآت عسكرية في الكويت، بينما أكدت السلطات الكويتية تعرض إحدى محطات تحلية المياه لأضرار جراء هجوم جديد.

وعلى صعيد الملاحة البحرية، أعلن الحرس الثوري تعطل ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز، محذراً من أن الممر البحري سيظل غير آمن في ظل استمرار المواجهة العسكرية، وهو ما زاد من المخاوف العالمية بشأن إمدادات الطاقة. كما سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، متجاوزة 90 دولاراً للبرميل، مدفوعة بتزايد المخاطر الأمنية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن القوات الأميركية نفذت ضربات "قوية جداً" ضد أهداف إيرانية، مشيراً إلى أن العمليات تأتي رداً على مقتل جنود أميركيين خلال الأيام الماضية، في وقت حذرت فيه السفارة الأميركية في البحرين رعاياها من تهديدات أمنية محتملة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار المواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران، مع تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.